Εθνική Ελλάδος: Πρώτη συγκέντρωση ενόψει των φιλικών του Μαρτίου
Οι ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την αποστολή της Εθνικής ομάδας για τα φιλικά του Μαρτίου, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της ποδοσφαιρικού αυτού γκρουπ συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί στο ξενοδοχείο που θα καταλύσει εκείνη για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους.
Τα δύο παιχνίδια που θα δώσει η «γαλανόλευκη» θα είναι κόντρα στην Παραγουάη στις 27 του Μαρτίου και ώρα 21:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ενάντια στην Ουγγαρία εκτός έδρας στις 31 του ίδιου μήνα στην «Πούσκας Αρένα».
👋🇬🇷 #TeamsGathering pic.twitter.com/78uR0QpWcDMarch 23, 2026
Το κλίμα ήταν όπως πάντα πάρα πολύ καλό, με τους παίκτες να συναντούν τους φίλους και συμπαίκτες του που έχουν να δουν καιρό λόγω των αποστάσεων που τους χωρίζουν. Οι ποδοσφαιριστές που έχουν κληθεί για τα ματς αυτά είναι οι:
Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη.
Ο Γιάννης Μιχαηλίδης έγινε για λίγο ο 26ος, αφού κλήθηκε λίγες μέρες μετά, όμως τελικά δεν ενσωματώθηκε ποτέ εξαιτίας ενοχλήσεων.
