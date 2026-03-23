Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον η ΕΠΟ, η Εθνική Ελλάδας και η Intersport παρουσίασαν την καινούρια χορηγική συνεργασία τους σε ξενοδοχείο της Αθήνας.

ΕΠΟ και Intersport ξανά μαζί. Και φυσικά στο επίκεντρο αυτής της συνεργασίας η Εθνική.

Η νέα αυτή χορηγική συνεργασία είναι γεγονός και φυσικά έχει φόντο και μία βασική στόχευση: την Εθνική μας ομάδα. Η παρουσίαση αυτής της συνεργασίας έγινε σε ξενοδοχείο της Αθήνας και τους διεθνείς μας εκπροσώπησε ο στόπερ Κωνσταντίνος Κουλιεράκης.

Εκ μέρους της διοίκησης της ΕΠΟ κ. Δόμνα Τσιώνη τόνισε σχετικά και μεταξύ άλλων: «Από την πλευρά της ΕΠΟ η χορηγική συνεργασία έχει έναν ξεκάθαρο σκοπό. Επιχειρούμε έναν επαναπροσδιορισμό της σχέσης με τον φίλαθλο. Η σχέση με την Εθνική δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε 90 λεπτά. Η Intersport επενδύει άλλωστε στο ποδόσφαιρο. Η Εθνική αποτελεί σύμβολο ενότητας».

Στην παρουσίαση εκπροσωπήθηκε και η Intersport με τους ανθρώπους της (και βασικά τον κ. Μπάτρη που πήρε τον λόγο) να δηλώνουν συγκινημένοι και περήφανοι για ότι θα είναι η εταιρεία αυτή αποκλειστικός συνεργάτης σε σχέση με τα προϊόντα της Εθνικής και που ξεκινά από φέτος μία πενταετή συνεργασία.

Η στόχευση είναι να αλλάξει ο τρόπος που βλέπει ο κόσμος την Εθνική. Από την εν λόγω εταιρεία θα δημιουργηθούν 200 κωδικοί που θα προστεθούν στους 30 του kit της Adidas. Προϊόντα όπως κασκόλ, φούτερ, κολάν, παντελόνια και τόσα άλλα. Στον πυρήνα της συνεργασίας είναι αυτοί 200 κωδικοί. Αυτή η συλλογή.

Ο στόχος είναι να μπει στην επίσημη πρώτη μπουτίκ της Εθνικής. Η στόχευση θα είναι να υπάρχει ένα τέτοιο κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, όπου θα γίνονται παρουσιάσεις, events και όχι μόνο. Συλλογές θα μπούνε και στα 66 καταστήματα της Intersport ενώ η ίδια θα αναλάβει να φτιάξει και το e-shop της Ελλάδας (προϋπήρχε ένα epo shop που θα φτιαχτεί ξανά).

Επίσης επιλεκτικά θα γίνουν συνεργασίες με άλλα καταστήματα για να τοποθετηθεί εκεί το brand της Εθνικής. Όλα αυτά τα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα και από το site της εταιρείας. Ο Κουλιεράκης δήλωσε ότι οι διεθνείς είναι χαρούμενοι για αυτήν την συνεργασία. Στο σχόλιό του είπε ότι «είμαι πολύ χαρούμενος για αυτήν την δυνατότητα (να αγοράζει ο κόσμος τα προϊόντα της Εθνικής και να υπάρχει τέτοια πρόσβαση) και σας ευχαριστώ πολύ».