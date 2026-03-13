Γεννημένος το 1980, ο Φάμπιο παραμένει βασικός τερματοφύλακας της Φλουμινένσε και αποτελεί εδώ και μερικούς μήνες τον ποδοσφαιριστή με τις περισσότερες συμμετοχές.

Στην Ευρώπη δεν έπαιξε ποτέ, ούτε στην εθνική ομάδα των ανδρών της πατρίδας του. Ωστόσο, ο Φάμπιο έχει καταφέρει να περάσει όλη την τεράστια καριέρα του στο κορυφαίο επίπεδο και στα 45 του χρόνια, συνεχίζει ακάθεκτος!

Γεννηθείς στις 30 Σεπτεμβρίου 1980, ο Βραζιλιάνος γερόλυκος έχει αγωνιστεί μόλις σε πέντε συλλόγους αλλά έχει καταφέρει να γίνει εδώ και λίγους μήνες ο απόλυτος ρέκορντμαν όσον αφορά στις επαγγελματικές συμμετοχές, μετρώντας... 1.411! Θρύλος της Κρουζέιρο, στην οποία έπαιξε από το 2005 έως το 2021, ο Φάμπιο έχει παίξει επίσης σε Ουνιάο Μπαντεϊράντε (1997-2000), Ατλέτικο Παραναένσε (1998), Βάσκο ντα Γκάμα (2000-2004) και από το 2022 και μετά αποτελεί βασικό στέλεχος της Φλουμινένσε, με την οποία έχει 273 αγώνες.

Από εκεί και πέρα, 955 μέτρησε με την Κρουζέιρο, 150 με τη Βάσκο, 30 με την Ουνιάο και τρεις με την Κ23 της Βραζιλίας, ενώ ο συνολικός αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, με τη Φλου να ανανεώνει τη συνεργασία της με τον βετεράνο γκολκίπερ έως το 2027. Πίσω του στη λίστα, βρίσκεται αρχικά ο θρυλικός Πίτερ Σίλτον (1.387) και ακόμη πιο πίσω ο Κριστιάνο Ρονάλντο (1.317), ο οποίος είναι μεν ακόμα ενεργός αλλά φαντάζει δύσκολο να προλάβει τον Βραζιλιάνο.