Παναθηναϊκός και ΑΕΚ προχωρούν στην Ευρώπη και πληρώνουν 200 και 50!

Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την ευρωπαϊκή του δυναμική, επικρατώντας της Μπέτις με 1-0 στο ΟΑΚΑ στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Europa League.

Η νίκη αυτή δεν αφορά μόνο τους «πράσινους», αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς η Ελλάδα μειώνει τη διαφορά της από την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA, όπου βρίσκεται η Τσεχία, σε 613 βαθμούς, χάρη στις επιτυχίες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ επέδειξε ποιότητα, πίστη και ψυχραιμία, στοιχεία που ήταν καθοριστικά για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε για περίπου 35 λεπτά με παίκτη λιγότερο, μετά τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ζαρουρί, αλλά διατήρησε τον έλεγχο και την πίεση, χωρίς να επηρεαστεί ουσιαστικά η απόδοσή του. Η λύτρωση ήρθε στο 86ο λεπτό, όταν ο Karol Świderski, που είχε περάσει ως αλλαγή τρία λεπτά νωρίτερα, πέρασε τον αντίπαλό του και κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε με επιτυχία ο Vicente Taborda, χαρίζοντας το 1-0 και το προβάδισμα πρόκρισης στους «8» του Europa League.

Στο μεταξύ, η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη Σλοβενία, επικρατώντας της Τσέλιε με 0-4 για τον πρώτο αγώνα της ίδιας φάσης. Οι κιτρινόμαυροι του Marko Nikolić μπήκαν δυναμικά στον αγώνα, με γκολ από τον Barnabás Varga στο 3’, τον Aboubakary Koita στο 33’, τον Mijat Gaćinović στο 36’ και τον Μουκουντί στο 49’, θέτοντας ουσιαστικά τυπική διαδικασία τον επαναλητπικό. Η εμφάνιση αυτή ενισχύει τη θέση της ΑΕΚ για την κατάκτηση του Conference League, ενώ δίνει πολύτιμους βαθμούς στη χώρα στη βαθμολογία της UEFA.

Οι ρεβάνς για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, με το «τριφύλλι» να ταξιδεύει στην Ισπανία και τον «δικέφαλο» να γυρνά στη Φιλαδέλφεια για να υπερασπιστούν τα προβάδισμά τους. Η παρουσία περίπου 3.500 φιλάθλων στο πλευρό του Παναθηναϊκού και η κατάμεστη Αγία Σοφία αναμένεται να ενισχύσουν την προσπάθεια των ομάδων.

Με τις δύο νίκες, οι ελληνικές ομάδες διατηρούν ζωντανές τις ελπίδες τους στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ελληνικής βαθμολογίας στη UEFA, φέρνοντας τη χώρα πιο κοντά στην 10η θέση.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ