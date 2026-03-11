Το Ιράν αποσύρει τη συμμετοχή του από το Μουντιάλ του 2026, σύμφωνα με τον υπουργό Αθλητισμού της χώρας.

Ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμαλί, επιβεβαίωσε πως η εθνική ομάδα της χώρας δεν θα συμμετάσχει στο ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο ίδιος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο DPA News Agency έκανε γνωστό πως το Ιράν έχει αποφασίσει να μη συμμετάσχει στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, λίγους μόλις μήνες πριν από τη σέντρα.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο υπουργός, η απόσυρσή τους αποτελεί μία άμεση αντίδραση στις επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου που οδήγησαν στον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, γεγονός που καθιστά, κατά την Τεχεράνη, αδύνατη την παρουσία της ομάδας τους σε αμερικανικό έδαφος.

Ο Ντονιαμαλί έκανε παράλληλα λόγο για «κακόβουλες ενέργειες» από πλευράς ΗΠΑ κι έναν επιβεβλημένο πόλεμο που έχει κοστίσει ήδη τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν πλέον οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του Ιράν στο συγκεκριμένο τουρνουά.

Στο μεταξύ, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος εγγυήθηκε την ασφαλή συμμετοχή της ιρανικής αποστολής στη διοργάνωση, παρά τα όσα συμβαίνουν στον πολιτικό στίβο.