Τα δεδομένα από τη στιγμή που το Ιράν δεν θα κατέβει να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής, στο οποίο είχε ήδη προκριθεί.

H κατάσταση που επικρατεί μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αναμενόμενα επηρέασε τη συμμετοχή της χώρας της Μέσης Ανατολής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, παρόλο που είχαν προκριθεί μέσω των προκριματικών.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, στο οποίο αγωνίζεται ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, δεν θα κατέβει στο τουρνουά. Αυτό δημιουργεί το ερώτημα τι ισχύει με την αντικατάσταση του.

Ο κανοσιμός προβλέπει πως: «η θέση του θα καλυφθεί από μια ορισμένη αντικαταστάτρια ομάδα, συνήθως τον άμεσο φιναλίστ από τα αντίστοιχα προκριματικά ή την υψηλότερα βαθμολογημένη ομάδα που δεν προκρίθηκε από την ίδια συνομοσπονδία.

Εάν η αντικατάσταση δεν είναι πρακτική (λόγω χρόνου, θεώρησης ή ταξιδιών), η θέση στον όμιλο απονέμεται σε άλλη ομάδα, διατηρώντας το πρόγραμμα· ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προσαρμόζονται οι όμιλοι»

Επικρατέστερη αντικαταστάτρια είναι η εθνική ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τα ΗΑΕ είχαν τερματίσει ως η υψηλότερα βαθμολογημένη μη προκριθείσα ομάδα στα προκριματικά της Ασία και προκρίθηκει στα Play Offs, όπου αποκλείστηκε με συνολικό σκορ 5-2. Το Ιράκ θα αντιμετωπίσει στο διηπειρωτικό Play Off στις 31 Μαρτίου την Βολιβία ή το Σουρινάμ. Εναλλακτική είναι συμμετοχή του Ιράκ στη θέση του Ιράν και τα ΗΑΕ να μεταφερθούν στα Play Off.

Θυμίζουμε πως το Ιράν είχε τοποθετηθεί στον 7ο Όμιλο του Μουντιάλ, μαζί με Βέλγιο, Αίγυπτο και Νέα Ζηλανδία.