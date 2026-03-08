Ο Κοσίδης υπέγραψε σπουδαίο διπλό για την πρωτοπόρο Ζαγκλεμπίε

Το 6ο του γκολ στην Πολωνία πέτυχε ο Μιχάλης Κοσίδης κλειδώνοντας τη νίκη της Ζαγκλεμπίε, η οποία ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ελληνική... μάχη στην Πολωνία αφού η Γιαγκελόνια του Ράλλη και η Ζαγκλεμπίε του Κοσίδη παλεύουν για την κορυφή του τίτλου στο πρωτάθλημα και ο δεύτερος πήρε προβάδισμα καθώς έφυγε με το διπλό από την έδρα της Πιάστ (3-1).

Ο 24χρονος φορ ήταν ο άνθρωπος που κλείδωσε τη νίκη καθώς στο 89ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 3-1 για την ομάδα του και την έστειλε στο +3 στην κορυφή με παιχνίδι περισσότερο.

Αυτό ήταν ο 6ο γκολ του Έλληνα επιθετικού στο φετινό πρωτάθλημα αλλά το πρώτο μετά τα τέλη Σεπτεμβρίου όταν είχε σκοράρει για τρία συνεχόμενα παιχνίδια.