Η Τσέλιε υπέστη την δεύτερή της ήττα στα τρία τελευταία παιχνίδια της, με την κόπωση να κάνει την εμφάνισή της. Η αντίπαλος της ΑΕΚ μετά την εκτός έδρας ήττα 1-0 από την Μπράβο βρίσκεται στο +8 από τη Μάριμπορ, αλλά συνεχίζει να προβληματίζει με την εικόνα της. Ο Μαγιέσκι άφησε εκτός τους Λέμπαν, Σέσλαρ και Κούτσιτς και η ομάδα δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και στο 13ο λεπτό άνοιξαν το σκορ με κεφαλιά του Φέι. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν ορεξάτοι, αλλά στο 49' ο Νιέτο αποβλήθηκε και η Τσέλιε έμεινε με δέκα παίκτες. Η αντίπαλος της ΑΕΚ δεν μπόρεσε να απειλήσει μέχρι το τέλος και αποτυπώθηκε ακόμα μια φορά πως δε βρίσκεται σε καλό μομέντουμ. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι πέτυχαν και άλλο γκολ, το οποίο όμως ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ.