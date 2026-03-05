Αλγερία: Πήγε να εκτελέσει φάουλ και του πέταξαν δυναμιτάκια
Σε ένα ματς-θρίλερ, η Μπελουϊζντάντ επικράτησε 3-2 της MC Αλτζέρ και πέρασε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Αλγερίας, με την αναμέτρηση πάντως να γίνεται viral για τους λάθος λόγους...
Βλέπετε, στο 21ο λεπτό και με το σκορ στο 1-0 υπέρ των γηπεδούχων, παίκτης των φιλοξενούμενων επιχείρησε να εκτελέσει φάουλ που είχε κερδίσει η ομάδα του από τα δεξιά. Αυτός όμως δεν ήταν και τόσο εύκολο, καθώς οπαδοί των αντιπάλων του πετούσαν μπουκάλια και... δυναμιτάκια! Εντέλει, ο ρέφερι διέκοψε για μερικά λεπτά την αναμέτρηση, με τις απαραίτητες συστάσεις να γίνονται και τον αγώνα να συνεχίζεται κανονικά...
Hier soir, en Coupe d’Algérie,— El Loco 🇩🇿🇵🇸 (@Maarcelo_Bielsa) March 4, 2026
CR Belouizdad – MC Alger.
Tu fais ça en France, réunion de crise, match arrêté et tout le monde rentre chez soi, mdrr pic.twitter.com/MCk2UJ88pN
