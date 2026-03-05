Η EFL επιβεβαίωσε ότι από τη σεζόν 2026/27, έξι ομάδες θα μπαίνουν στα playoffs της Championship αντί τεσσάρων.

Τα playoffs της Championship αποτελούν ίσως την πιο ενδιαφέρουσα, postseason διαδικασία παγκοσμίως όσον αφορά τις χαμηλές κατηγορίες και από τη σεζόν 2026/27, θα μπουν στη νέα εποχή! Η EFL επιβεβαίωσε ότι από τη νέα χρονιά, έξι ομάδες αντί τεσσάρων θα συμμετέχουν στα playoffs για την άνοδο στην Premier League, με τον έβδομο και τον όγδοο να μπαίνουν και αυτοί στη διαδικασία.

Οι δύο πρώτοι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος θα ανεβαίνουν απευθείας στα σαλόνια, όπως συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια, με τον τρίτο και τον τέταρτο να περνούν κατευθείαν στα ημιτελικά. Από εκεί και πέρα, ο πέμπτος θα αντιμετωπίζει τον όγδοο και το έκτος τον έβδομο σε μονούς αγώνες που θα γίνονται στην έδρα του συλλόγου που τερμάτισε υψηλότερα στη βαθμολογία.

Από τα ημιτελικά και μετά, το φορμάτ θα είναι ίδιο όπως τώρα, με διπλά ματς και μονό τελικό στο Γουέμπλεϊ. Αυτή θα είναι η πρώτη τροποποίηση του φορμάτ μετά τη σεζόν 1989/90, με τα νέα playoffs να θυμίζουν εκείνα της National League, όπου ο πρώτος προβιβάζεται απευθείας και οι ομάδες των θέσεων 2-7 συνεχίζουν στα playoffs.