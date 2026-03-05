Νέος προπονητής της Φλαμένγκο είναι με κάθε επισημότητα ο Λεονάρντο Ζαρντίμ, που θα αρχίσει τη θητεία του με τελικό.

Στον πάγκο της Φλαμένγκο θα κάθεται από εδώ και στο εξής ο Λεονάρντο Ζαρντίμ, με τον σύλλογο της Βραζιλίας να ανακοινώνει επίσημα τη συμφωνία των δυο πλευρών.

Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού ήταν από την πρώτη στιγμή το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Φιλίπε Λουίς, που απολύθηκε μετά τη... νίκη με 8-0 επί της Μαντουρέιρα, και πλέον το deal πήρε επίσημη μορφή.

Ο Πορτογάλος κόουτς υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2027 και έπιασε αμέσως δουλειά, ενώ το έργο του θα ξεκινήσει με... τελικό, καθώς η Φλαμένγκο αντιμετωπίζει τη Φλουμινένσε με έπαθλο το Καριόκα, το πρωτάθλημα της πολιτείας του Ριο Ντε Τζανέιρο.