Φλαμένγκο: Ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον Λεονάρντο Ζαρντίμ
Στον πάγκο της Φλαμένγκο θα κάθεται από εδώ και στο εξής ο Λεονάρντο Ζαρντίμ, με τον σύλλογο της Βραζιλίας να ανακοινώνει επίσημα τη συμφωνία των δυο πλευρών.
Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού ήταν από την πρώτη στιγμή το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Φιλίπε Λουίς, που απολύθηκε μετά τη... νίκη με 8-0 επί της Μαντουρέιρα, και πλέον το deal πήρε επίσημη μορφή.
Ο Πορτογάλος κόουτς υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2027 και έπιασε αμέσως δουλειά, ενώ το έργο του θα ξεκινήσει με... τελικό, καθώς η Φλαμένγκο αντιμετωπίζει τη Φλουμινένσε με έπαθλο το Καριόκα, το πρωτάθλημα της πολιτείας του Ριο Ντε Τζανέιρο.
O novo comandante do Mengão, Leonardo Jardim, assinou e recebeu o Manto Sagrado do Diretor de Futebol, José Boto! ✍️🟥⬛️#BemVindo pic.twitter.com/8D1Jrju2iW— Flamengo (@Flamengo) March 4, 2026
