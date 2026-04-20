Ο Ντε Αρασκαέτα σκόραρε σε αγώνα της Φλαμένγκο και αφιέρωσε το γκολ του στον θρύλο του βραζιλιάνικου μπάσκετ, Όσκαρ Σμιντ, που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή.

Σε μια φανταστική και συνάμα συγκινητική κίνηση προχώρησε ο Ντε Αρασκαέτα της Φλαμένγκο, ο οποίος σκόραρε απέναντι στη Μπαΐα για το πρωτάθλημα Βραζιλίας, έβγαλε τη φανέλα του και αφιέρωσε το γκολ στην τεράστια προσωπικότητα της παγκόσμιας και βραζιλιάνικης καλαθοσφαίρισης, Όσκαρ Σμιντ, που... έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Η Φλαμένγκο επικράτησε 2-0 για τη 12η αγωνιστική του εγχώριου πρωταθλήματος με τα τέρματα των Ντε Αρασκαέτα και Πακετά. Το πρώτο γκολ του Ουρουγουανού άσου σημειώθηκε στο 17ο λεπτό, με τον 31χρονο παίκτη να το αφιερώνει στον Όσκαρ Σμιντ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, πριν τρεις μέρες (17/4).

Μια σημαντική σύμπτωση είναι πως ο Λατινοαμερικανός μεσοεπιθετικός φοράει το νούμερο 14 (όπως και ο Σμιντ), ο οποίος έκλεισε τη μεγαλειώδη καριέρα του στη Φλαμένγκο.

Μόλις σκόραρε, έβγαλε τη μπλούζα του, την άφησε στο χορτάρι και σουτάροντας... μπασκετικά έστειλε το δικό του ιδιαίτερο μήνυμα στη μνήμη μιας τεράστιας προσωπικότητας του αθλητικού γίγνεσθαι.

Δείτε το video: