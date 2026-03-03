Φλαμένγκο: Ο Λεονάρντο Ζαρντίμ για αντικαταστάτης του Φιλίπε Λουίς
Τον νέο της τεχνικό ψάχνει τις τελευταίες ώρες η Φλαμένγκο, μετά την... περίεργη απόλυση του Φιλίπε Λουίς, τα ξημερώματα της Τρίτης (3/3).
Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μαδρίτης που είχε αναλάβει τον σύλλογο από τον Σεπτέμβριο του 2024 και φρόντισε να κατακτήσει 6 τίτλους, εκ των οποίων και το Κόπα Λιμπερταδόρες, «πλήρωσε» το κακό ξεκίνημα στη νέα σεζόν. Αίσθηση προκλήθηκε πάντως το timing, καθώς η απόλυση ήρθε μετά από νίκη με το εμφατικό 0-8 επί της Μαντουρέιρα για το Carioca.
Πλέον και σύμφωνα με τα μέσα από τη χώρα του καφέ, ο πιθανότερος αντικαταστάτης του 40χρονου είναι ένας πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, ο Λεονάρντο Ζαρντίμ.
Ο Πορτογάλος βρίσκεται χωρίς δουλειά εδώ και έναν χρόνο, όταν και ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την Κρουζέιρο, και γράφεται πως ήδη έχει συναντηθεί με ανθρώπους της Φλαμένγκο και τον τεχνικό της διευθυντή, και πρώην του ΠΑΟΚ, Χοσέ Μπότο, με τις λεπτομέρειες να απομένουν για να οριστικοποιηθεί το deal.
