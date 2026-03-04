H Ράγιο επικράτησε εύκολα 3-0 εντός έδρας της Οβιέδο σε εξ΄ αναβολής ματς και πήρε σημαντική βαθμολογική ανάσα.

Η ομάδα του Πέρεθ παίρνει τα πάνω της, έμεινε τέταρτο διαδοχική ματς αήττητη και απομακρύνεται από την επικίνδυνη ζώνη. Η Ράγιο επικράτησε εύκολα 3-0 της Οβιέδο και βρέθηκε στο +6 από τη Μαγιόρκα. Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν στον πάτο της βαθμολογίας και μακριά από τη ζώνη παραμονής. Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά, πίεσαν, είχαν τον έλεγχο και κατάφεραν στο 44ο λεπτό να ανοίξουν το σκορ με τον Ντε Φρούτος. Στο 48' η Ράγιο κέρδισε πέναλτι και ο Ντε Φρούτος από την άσπρη βούλα σημείωσε το 2-0. Το 3-0 διαμόρφωσε στο 62ο λεπτό ο Γκαρθία.