Μεξικό: Η χαμένη ευκαιρία από δανεικό κόντρα στην ομάδα που ανήκει
Ποδοσφαιριστής της Τολούκα από το 2023, ο Ρόμπερτ Μοράλες παραχωρήθηκε στις αρχές του έτους ως δανεικός στην Πούμας και τα ξημερώματα της Τετάρτης (4/3) αντιμετώπισε την ομάδα στην οποία ανήκει.
Κι ενώ θα μπορούσε να της κάνει τη ζημιά, έχασε την ευκαιρία της χρονιάς, σουτάροντας άουτ προ κενής εστίας μετά από τρομερή ατομική ενέργεια συμπαίκτη του, που τον έβγαλε φάτσα με το τέρμα! Αυτό μάλιστα όσο η ομάδα του προηγούταν 1-0, με την ευκαιρία αυτή να διατηρεί το σκορ σε αυτό το επίπεδο και την Τολούκα, εντέλει, να επικρατεί 3-2 στο τέλος...
Anoche Robert Morales pudo marcar su doble ante su ex equipo pero pasó esto...— Jorge Sosa (@jorsosaboga) March 4, 2026
Y si, su equipo cayó 3-2pic.twitter.com/qZRdX6kvzX https://t.co/MF7JfhL1C2
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.