Ο Ρόμπερτ Μοράλες είχε την ευκαιρία να σκοράρει ενάντια στην ομάδα όπου ανήκει, αλλά αστόχησε χαρακτηριστικά...

Ποδοσφαιριστής της Τολούκα από το 2023, ο Ρόμπερτ Μοράλες παραχωρήθηκε στις αρχές του έτους ως δανεικός στην Πούμας και τα ξημερώματα της Τετάρτης (4/3) αντιμετώπισε την ομάδα στην οποία ανήκει.

Κι ενώ θα μπορούσε να της κάνει τη ζημιά, έχασε την ευκαιρία της χρονιάς, σουτάροντας άουτ προ κενής εστίας μετά από τρομερή ατομική ενέργεια συμπαίκτη του, που τον έβγαλε φάτσα με το τέρμα! Αυτό μάλιστα όσο η ομάδα του προηγούταν 1-0, με την ευκαιρία αυτή να διατηρεί το σκορ σε αυτό το επίπεδο και την Τολούκα, εντέλει, να επικρατεί 3-2 στο τέλος...