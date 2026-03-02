Ο άλλοτε βοηθός του Ντιέγκο Σιμεόνε και πρώην τεχνικός του Άρη, Χερμάν Μπούργος, ανέλαβε χρέη τεχνικού διευθυντή σε ισπανική ερασιτεχνική ομάδα.

Κάποτε φιγουράριζε στο πλάι του Ντιέγκο Σιμεόνε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ωστόσο εδώ και αρκετά χρόνια ο Χερμάν Μπούργος έχει χάσει την επαφή του με τα ποδοσφαιρικά σαλόνια. Άλλοτε προπονητής του Άρη για μερικούς μήνες, το 2022, ο παλαίμαχος Αργεντινός βρήκε δουλειά στις ερασιτεχνικές κατηγορίες της Ισπανίας, αναλαμβάνοντας χρέη τεχνικού διευθυντή στην παγκοσμίου φήμης... Αλκομπένδας!

Η ομάδα της Μαδρίτης, που μετέχει στα τοπικά πρωταθλήματα της ισπανικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ελ Μόνο, ο οποίος στο πρόσφατο παρελθόν είχε περάσει από τις χαμηλές κατηγορίες της χώρας της Ιβηρικής χερσονήσου ως τεχνικός της Πίντο. Όλα αυτά δύο χρόνια αφότου ο Μπούργος έχασε τη δουλειά του ως σχολιαστής στο Movistar Futbol, λόγω ρατσιστικού σχολίου που είχε κάνει με αποδέκτη τον Λαμίν Γιαμάλ - λέγοντας πως «εάν το ποδόσφαιρο δεν βγει στον Γιαμάλ τότε μπορεί και να καταλήξει στα φανάρια».