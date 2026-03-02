Μπούργος: Τεχνικός διευθυντής σε ερασιτεχνική ομάδα
Κάποτε φιγουράριζε στο πλάι του Ντιέγκο Σιμεόνε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ωστόσο εδώ και αρκετά χρόνια ο Χερμάν Μπούργος έχει χάσει την επαφή του με τα ποδοσφαιρικά σαλόνια. Άλλοτε προπονητής του Άρη για μερικούς μήνες, το 2022, ο παλαίμαχος Αργεντινός βρήκε δουλειά στις ερασιτεχνικές κατηγορίες της Ισπανίας, αναλαμβάνοντας χρέη τεχνικού διευθυντή στην παγκοσμίου φήμης... Αλκομπένδας!
Η ομάδα της Μαδρίτης, που μετέχει στα τοπικά πρωταθλήματα της ισπανικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ελ Μόνο, ο οποίος στο πρόσφατο παρελθόν είχε περάσει από τις χαμηλές κατηγορίες της χώρας της Ιβηρικής χερσονήσου ως τεχνικός της Πίντο. Όλα αυτά δύο χρόνια αφότου ο Μπούργος έχασε τη δουλειά του ως σχολιαστής στο Movistar Futbol, λόγω ρατσιστικού σχολίου που είχε κάνει με αποδέκτη τον Λαμίν Γιαμάλ - λέγοντας πως «εάν το ποδόσφαιρο δεν βγει στον Γιαμάλ τότε μπορεί και να καταλήξει στα φανάρια».
