«Απόλυτος θρύλος»: Τα σχόλια των οπαδών της Φούλαμ για την επιστροφή του Καραγκούνη

Την αποθέωση γνώρισε ο Γιώργος Καραγκούνης τόσο στο «Craven Cottage» από τον κόσμο της Φούλαμ όσο και στα social media!

Ο Γιώργος Καραγκούνης βρέθηκε στο «Craven Cottage» και είδε τη Φούλαμ να παίρνει το τρίποντο απέναντι στην Τότεναμ με 2-1 για την 28η στροφή της Premier League. Λίγο πριν από τη σέντρα κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος αποτέλεσε και τον τελευταίο του ποδοσφαιρικό σταθμό, και καταχειροκροτήθηκε από τους οπαδούς, οι οποίοι έδειξαν την αγάπη τους και στα social media.

Ο 48χρονος θρύλος του Παναθηναϊκού επισκέφθηκε την ομάδα στην οποία κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και, όπως ήταν φυσικό, αποθεώθηκε από τους φιλάθλους, οι οποίοι έδειξαν ότι δεν τον έχουν ξεχάσει.

Μάλιστα, σε ανάρτησή της η Φούλαμ έγραψε: «Πόσο ωραίο ήταν να δούμε αυτόν τον άνθρωπο χθες; Ο Γιώργος Καραγκούνης επέστρεψε στο Cottage!»

Ο Έλληνας παλαίμαχος αγωνίστηκε στην Φουλαμ προτού «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικα του παπούτσια και γνώρισε ξανά την αγάπη του κόσμου της. Κάτω από τη συγκεκριμένη ανάρτηση υπήρξε πληθώρα μηνυμάτων που έπλεκαν το εγκώμιο του βετεράνου ποδοσφαιριστή.

Μερικά από τα σχόλια έγραφαν : «Ένας από τους πιο υποτιμημένους μέσους όλων των εποχών», «Απόλυτος θρύλος» κλπ.

Να θυμίσουμε πως ο Καραγκούνης φόρεσε τη φανέλα των «Κότατζερς» για μία διετία (2012-2014), πραγματοποιώντας 47 συμμετοχές, στις οποίες βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα τρείς φορές και μοίρασε τρεις ασίστ σε ηλικία 35 ετών.