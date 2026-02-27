Το φιλικό της Ίντερ Μαϊάμι με την Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάγιε στο Πουέρτο Ρίκο τράβηξε τα βλέμματα για τους λάθος λόγους...

Η σεζόν στο MLS ξεκίνησε, με την Ίντερ Μαϊάμι να χάνει με το βαρύ 3-0 από τη LAFC στην πρεμιέρα, ωστόσο μερικές ημέρες μετά, οι Herons ταξίδεψαν στο Πουέρτο Ρίκο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάγιε από το Εκουαδόρ σε φιλικό ματς. Ένα ματς το οποίο δεν το λες και άρτια οργανωμένο, με το... ντου οπαδού στον Λιονέλ Μέσι να γίνεται αναμενόμενα viral και να προκαλεί προβληματισμό για το επίπεδο της ασφάλειας στο γήπεδο.

Ωστόσο δεν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα. Πολλοί αναρωτήθηκαν ποιος ήταν υπεύθυνος για το ποιες... φανέλες θα φορέσει κάθε ομάδα, καθώς για κάποιον ανεξήγητο λόγο, αμφότεροι αντίπαλοι έκαναν την εμφάνισή τους με μαύρες φανέλες! Αποτελεί απορίας άξιον το πώς έβγαζαν άκρη μέσα στον αγωνιστικό χώρο οι 22 ποδοσφαιριστές, με την Ίντερ να μη χρησιμοποιεί την πρώτη της φανέλα, που είναι φούξια, και να δημιουργείται οπτικό θέμα με την πρώτη φανέλα της Ιντεπεντιέντε, που είναι μαύρη με μπλε λεπτομέρειες...