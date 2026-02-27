Παναθηναϊκός - Άρης: Το «πράσινο» σερί και το «κίτρινο» 9%!

Το αρνητικό σερί του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άρη, ο οποίος κερδίζει μόλις το 9% των εκτός έδρας μεταξύ τους αναμετρήσεων.

Μεγάλα παιχνίδια σε Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία και Σκωτία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε στα Crazy Stats!

Η αγωνιστική στη Super League κλείνει με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Άρης. Οι «πράσινοι» θέλουν να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί των 4 αγώνων χωρίς νίκη στο ζευγάρι, καθώς ποτέ στην ιστορία τους δεν έφτασε στα 5 παιχνίδια. Κρατάνε, φυσικά, ότι έχουν χάσει μόλις 6 από τα 65 προηγούμενα εντός έδρας ματς κόντρα στους «κίτρινους» (ποσοστό λίγο πάνω από 9%) και ποτέ στην ιστορία τους δεν έχουν ηττηθεί μήνα Μάρτιο.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ τρέχει αήττητο σερί 5 αγώνων στο πρωτάθλημα, κρατώντας το μηδέν στους 4 από αυτούς, επίδοση που είναι η κορυφαία της φέτος. Ο άσος προσφέρεται στο 1.90. Ο Άρης, πάντως, είναι ο «βασιλιάς» της ισοπαλίας φέτος, καθώς έχει ήδη 10, τις περισσότερες στο πρωτάθλημα. Ανάμεσά τους είναι και το 1-1 του πρώτου γύρου με τον Παναθηναϊκό. Θα συνεχιστεί αυτό το σερί; Η ισοπαλία πληρώνει 3.10.

Άρσεναλ – Τσέλσι: Τα σερί των «κανονιέρηδων»

Το πρόγραμμα της Premier League κλείνει με τη μεγάλη αναμέτρηση της αγωνιστικής ανάμεσα σε Άρσεναλ και Τσέλσι. Οι «κανονιέρηδες» τρέχουν αήττητο σερί 8 αγώνων στο ζευγάρι, που είναι το κορυφαίο τους από το 2005, ενώ έχουν κερδίσει και τα 3 πιο πρόσφατα εντός έδρας μεταξύ τους παιχνίδια για το κορυφαίο τους σερί από το 1994.

Σε όλες τις διοργανώσεις, μάλιστα, οι «μπλε» δεν έχουν κερδίσει σε καμία από τις 15 προηγούμενες περιπτώσεις. Η Τσέλσι, επίσης, έχει χάσει τα 8 από τα 9 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια κόντρα στην ομάδα που στο ξεκίνημα της αγωνιστικής ήταν στην κορυφή. Ανάμεσά τους και το 2-0 από την Άρσεναλ τον Μάρτιο του 1984. Θα επιβεβαιωθούν όλα τα παραπάνω σερί; Ο άσος πληρώνει 1.63.

Ντόρτμουντ – Μπάγερν: Ιστορική σεζόν

Ώρα για ντέρμπι και στη Γερμανία, όπου η Ντόρτμουντ υποδέχεται την Μπάγερν. Οι Βεστφαλοί κάνουν την καλύτερη σεζόν τους στο πρωτάθλημα εδώ και 7 χρόνια, ενώ οι δυο τους είναι οι μοναδικές ομάδες που δεν έχουν πάνω από 1 ήττα στα top 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

3 – For the third time, Harry Kane scored multiple goals in three consecutive Bundesliga matches – in Bundesliga history, only Robert Lewandowski has achieved this more often (four times, Gerd Müller also three times). Triple. pic.twitter.com/cOoJB2Kv62 — OptaFranz (@OptaFranz) February 23, 2026

Οι γηπεδούχοι τρέχουν αήττητο σερί 16 αγώνων στην Bundesliga, επίδοση που αυτή τη στιγμή είναι η κορυφαία στα top 5 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ έχουν μόλις 1 ήττα στα 31 προηγούμενα. Βέβαια, αυτήν ήρθε από την Μπάγερν με 2-1 στον πρώτο γύρο. Βρίσκουμε τον άσο στο 4.33 και το διπλό στο 1.65.

Σε αυτό το ντέρμπι θα αναμετρηθούν οι ομάδες με τις κορυφαίες άμυνες στην κατηγορία, καθώς η Μπάγερν έχει δεχθεί μόλις 21 γκολ, ενώ η Ντόρτμουντ 22. Παρόλα αυτά, τα μεταξύ τους ματς έχουν πάντα θέαμα και οι δυο τους είναι οι μοναδικές ομάδες, που έχουν σκοράρει σε όλα τα φετινά τους παιχνίδια στην Bundesliga. Αν οι γηπεδούχοι σκοράρουν και πάλι θα κάνουν νέο ρεκόρ, όμως η ιστορία δείχνει ακόμα ένα ενδιαφέρον στοιχείο: είχαν βρει δίχτυα και στις 23 πρώτες αγωνιστικές τη σεζόν 1995-96, στην κορυφαία επίδοση στην ιστορία τους, όμως εκείνο το σερί είχε σταματήσει στην ήττα από την Μπάγερν με 0-1…

bwin Quick Hits

Ο Ολυμπιακός τρέχει εντυπωσιακό νικηφόρο σερί επί του Πανσερραϊκού με 12 νίκες στη σειρά για τη Super League. Σε αυτό το παιχνίδι, μάλιστα, θα αναμετρηθεί η ομάδα που έχει κερδίσει τις περισσότερες φορές φέτος χωρίς να δεχθεί γκολ (14 ο Ολυμπιακός) με εκείνη που έχει χάσει τις περισσότερες φορές χωρίς να σκοράρει (13 ο Πανσερραϊκός). Βρίσκουμε το διπλό σε συνδυασμό με N/G στο 1.53.

Η ΑΕΚ μετράει 5 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες επί του Βόλου και ψάχνει την 6η σερί για πρώτη φορά στην ιστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων. Θα τα καταφέρει; Το διπλό πληρώνει 1.43.

Κανένα από τα 9 προηγούμενα ματς με αντίπαλο τον Αστέρα δεν έχει χάσει ο ΠΑΟΚ, με την τελευταία του ήττα να σημειώνεται τον Μάιο του 2021. Θα φτάσουν σε ακόμα μία νίκη οι γηπεδούχοι; Στο 1.30 ο άσος.

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής στην Ιταλία διεξάγεται το βράδυ της Κυριακής, όταν η Ρόμα αντιμετωπίζει τη Γιουβέντους. Οι «μπιανκονέρι» έχουν χάσει μόλις 1 από τα 11 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, ενώ στη Ρώμη μόνο 1 από τα 6 πιο πρόσφατα. Βέβαια, τα 2 τελευταία στην πρωτεύουσα έχουν λήξει ισόπαλα. Η τελευταία φορά που σημειώθηκαν 3 διαδοχικές ισοπαλίες στο «Ολίμπικο» ανάμεσά τους ήταν το 2002. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Η ισοπαλία τώρα προσφέρεται σε απόδοση 3.20.

Η Βιγιαρεάλ έχει κερδίσει στις 3 από τις 4 προηγούμενες επισκέψεις της στην έδρα της Μπαρτσελόνα. Αν κερδίσει και πάλι, μάλιστα, θα γίνει μόλις η 3η ομάδα στην ιστορία, που πετυχαίνει 3 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες επί των «μπλαουγκράνα» στη LaLiga, μετά τις Εσπανιόλ (1942) και Ρεάλ Μαδρίτης (1965). Θα κάνουν την έκπληξη οι φιλοξενούμενοι και φέτος; Η διπλή ευκαιρία Χ2 προσφέρεται σε απόδοση 3.40.

6 - Benjamin Sesko has scored six goals in his last seven appearances for Manchester United in all competitions, having managed just two goals in his first 17 games for the club this season. Difference. pic.twitter.com/l9NeFXijri — OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2026

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένει η μοναδική ομάδα στην Premier League, που ακόμα δεν έχει ηττηθεί μετά την Boxing Day. Παράλληλα, ο Μάικλ Κάρικ έχει κερδίσει και τα 4 παιχνίδια του στον πάγκο εντός έδρας (1 το 2021 και 3 φέτος) και θα προσπαθήσει να γίνει ο πρώτος προπονητής των Red Devils, που κάνει το «5 στα 5» στο Old Trafford μετά τον Φρανκ Ο’ Φάρελ το 1971. Ο άσος κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας πληρώνει 1.57.

Η Λίβερπουλ έχει χάσει μόλις 1 από τα 52 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της κόντρα στη Γουέστ Χαμ (τον Αύγουστο του 2015) για το πρωτάθλημα. Οι Reds, μάλιστα, προέρχονται από διαδοχικές νίκες χωρίς να δεχθούν γκολ και έχουν να κερδίσουν 3 σερί ματς με 0 παθητικό από τα 3 πρώτα ματς του Σλοτ πέρυσι. Βρίσκουμε τον άσο στο 1.42, ενώ αν τον συνδυάσουμε με N/G παίρνουμε απόδοση 2.60.

Η Τότεναμ τρέχει αρνητικό σερί 9 αγώνων χωρίς νίκη στην Premier League και μόνο μία φορά στο παρελθόν αυτό έφτασε στα 10 παιχνίδια, το 1994 υπό τις οδηγίες του Αρντίλες. Οι Spurs, μάλιστα, ηττήθηκαν και στις 2 προηγούμενες επισκέψεις τους στο Craven Cottage, τη στιγμή που ο Τούντορ κινδυνεύει να γίνει ο πρώτος προπονητής της Τότεναμ μετά τον Μάρτιν Γιολ, που χάνει και τα 2 πρώτα του ματς στον πάγκο. Ο άσος για τη Φούλαμ προσφέρεται σε απόδοση 2.10.

Το ντέρμπι της αγωνιστικής στην Ισπανία είναι εκείνο ανάμεσα σε Μπέτις και Σεβίλλη. Οι «βερδιμπλάνκος» έχουν κερδίσει και τα 2 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια και ψάχνουν την 3η διαδοχική νίκη, κάτι που δεν έχουν καταφέρει ποτέ ξανά στην ιστορία τους. Θα τα καταφέρουν; Στο 1.80 βρίσκουμε τον άσο.

Το βράδυ της Δευτέρας το πρόγραμμα στη LaLiga κλείνει με την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Χετάφε. Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει και τα 16 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στο «Μπερναμπέου», με τον άσο τώρα να προσφέρεται σε απόδοση 1.30.

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής στη Γαλλία διεξάγεται το βράδυ της Κυριακής, όταν η Μαρσέιγ φιλοξενεί τη Λυών. Οι Μασσαλοί έχουν κερδίσει και τα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια και τώρα ψάχνουν την 4η διαδοχική νίκη, κάτι που πιο πρόσφατα είχαν πετύχει το 1997. Θα τα καταφέρουν; Στο 1.98 βρίσκουμε τον άσο.

Η Ίντερ φιλοξενεί την Τζένοα, από την οποία δεν έχει ηττηθεί σε καμία από τις 13 προηγούμενες αναμετρήσεις τους για τη Serie A. Τρέχει, μάλιστα, εντυπωσιακό εντός έδρας σερί με 11 διαδοχικές νίκες, χωρίς καν να δεχθεί γκολ στις 9 από αυτές. Ο συνδυασμός άσου με N/G προσφέρεται σε απόδοση 2.00.

15 - #Inter have scored the most goals from corner situations in the big-5 European Leagues 2025-26: 15, including two in today's match against Lecce. Corner.#LecceInter — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 21, 2026

Η Μπιλμπάο έχει κερδίσει και τα 5 τελευταία παιχνίδια με αντίπαλο τη Ράγιο Βαγιεκάνο για το πρωτάθλημα, ενώ δεν έχει χάσει σε καμία από τις 6 προηγούμενες επισκέψεις της στο Vallecas, επίδοση που είναι η κορυφαία στην ιστορία της. Το διπλό τώρα πληρώνει 3.00.

Σε κάθε ένα από τα 7 τελευταία παιχνίδια της Στρασμπούρ για το πρωτάθλημα σκόραραν και οι δύο ομάδες. Θα συνεχιστεί το σερί και με αντίπαλο τη Λανς; Το G/G τώρα προσφέρεται στο 1.55.

Ώρα για ακόμα ένα Old Firm στη Σκωτία, με τη Ρέιντζερς να φιλοξενεί τη Σέλτικ. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν χάσει κανένα από τα 5 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, ενώ σε όλες τις διοργανώσεις έχουν ηττηθεί εντός έδρας μόλις 1 φορά στις 12 προηγούμενες περιπτώσεις. Τρέχουν, μάλιστα, νικηφόρο σερί 10 αγώνων στη Γλασκώβη και ψάχνουν την 11η για πρώτη φορά μετά το 2013. Στην ίδια σεζόν, μάλιστα, το είχαν πετύχει το 2003. Θα τα καταφέρουν ξανά; Στο 2.25 ο άσος.

Η Τβέντε υποδέχεται τη Φέγενορντ το απόγευμα της Κυριακής, με τους γηπεδούχους να βρίσκονται σε ανοδική πορεία. Από τότε που ο Φαν Ντεν Μπρομ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία, η Τβέντε έχει χάσει μόλις 1 από τα 19 ματς πρωταθλήματος, με τον άσο τώρα να πληρώνει 2.30.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ