Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN Brasil, ο Κάρλο Αντσελότι δεν θα καλέσει τον Νεϊμάρ στα προσεχή φιλικά με Γαλλία και Κροατία.

Είδηση «βόμβα» έρχεται από Βραζιλία μεριά, αναφορικά με τον Νεϊμάρ και την επικείμενη παρουσία του στην αποστολή της «Σελεσάο», για τα τελευταία φιλικά ενόψει Μουντιάλ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ESPN Brasil, ο Κάρλο Αντσελότι φέρεται να έχει πάρει την απόφαση να μην καλέσει τον άσο της Σάντος σε αυτά τα ματς του Μαρτίου, μια είδηση που προκαλεί ντόρο και ερωτηματικά.

Ωστόσο, όπως εξηγεί το συγκεκριμένο μέσο, η απόφαση είναι υπέρ της παρουσίας του «Νέι» στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι άνθρωποι από το προπονητικό επιτελείο του Ιταλού Εκλέκτορα δεν αμφιβάλλουν για το πως ο 34χρονος θα ενταχθεί στην ομάδα. Θέλουν να επιστρέψει με σωστό τρόπο, σταδιακά και χωρίς πίεση.

Το πλάνο είναι ο Νεϊμάρ να αγωνίζεται κανονικά με τη Σάντος μέχρι τον Μάιο, όταν και η κατάστασή του θα αξιολογηθεί για να παρθεί η τελική απόφαση αναφορικά με την παρουσία του ή μη, στην αποστολή για το Μουντιάλ.