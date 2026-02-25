Κριστιάνο Ρονάλντο: Έφτασε τα 965 γκολ και συνεχίζει
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν σταματάει πουθενά. Στα 41 του πλέον χρόνια συνεχίζει να σκοράρει στα αντίπαλα δίχτυα και να καταρρίπτει ρεκόρ. Στον αγώνα της Τετάρτης (25/2), κόντρα στην Αλ Νάτζμα, ο Πορτογάλος άνοιξε το σκορ στο 7' για την Αλ Νασρ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και έφτασε συνολικά τα 965 γκολ στην τεράστια καριέρα του.
Η ομάδα του επικράτησε με 5-0 εκτός έδρας και βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Saudi Pro League με 58 βαθμούς και στο +2 από την Αλ Αχλί, αλλά με ματς περισσότερο. Εκτός από το γκολ, είχε και την ασίστ στο τέταρτο τέρμα, που σημείωσε ο Μανέ.
Five star Al-Nassr go two points clear at the top of the Saudi Pro League ⭐️🔝 pic.twitter.com/QmNLE54ofR— OneFootball (@OneFootball) February 25, 2026
