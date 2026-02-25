Η Ινδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ρώτησε τις ομάδες της Super League αν έχουν πρόβλημα να προστεθεί ομάδα στην κατηγορία, παρότι η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει.

Έφτασε Φεβρουάριος για να ξεκινήσει, επιτέλους, η δράση στην ινδική Super League, η οποία αντιμετώπισε μεγάλα οργανωτικά προβλήματα μέχρι η σεζόν 2025/26 να εκκινήσει στις 14 του μήνα.

Η σεζόν θα περιλαμβάνει μόλις 13 αγωνιστικές, με κάθε σύλλογο να αντιμετωπίζει από μία φορά τις υπόλοιπες ομάδες της ISL, ωστόσο τα προβλήματα δεν σταματούν... Κι αυτό γιατί η Ινδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ρώτησε τα 14 κλαμπ της ISL να έχουν πρόβλημα να προστεθεί ένα ακόμα, παρότι το πρωτάθλημα έχει αρχίσει!

Βλέπετε, η Τσέρτσιλ Μπράδερς τερμάτισε πέρυσι πρώτη στη Β' κατηγορία αλλά δεν πήρε την άνοδο, καθώς η Ίντερ Κασί κέρδισε την έφεση που είχε καταθέσει για αφαίρεση βαθμών που της είχε επιβληθεί, παίρνοντας εκείνη την πρωτιά και την άνοδο.

Εντούτοις, η Μπράδερς προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας να προβιβαστεί και αυτή, με την Ομοσπονδία να ζητά τη γνώμη των ομάδων της ISL για την προσθήκη του κλαμπ έστω και τώρα, με τα επιπλέον έξοδα που θα προκύψουν να καλύπτονται από τον σύλλογο από την Γκόα!