Αγγλία: Ομάδα κατηγορείται ότι πλημμύρισε επίτηδες το γήπεδό της!
Κάθε χειμώνα, οι αναβολές αγώνων στις χαμηλές κατηγορίες της Αγγλίας και της Σκωτίας είναι σύνηθες φαινόμενο, ωστόσο στην περίπτωση της μη διεξαγωγής του ματς της Κινγκ’ς Λιν Τάουν με τη Σάουθ Σιλντς για τη National League North στις 14 Φεβρουαρίου, φαίνεται πως υπάρχει παρασκήνιο...
Όπως αναφέρουν οι Times, οι γηπεδούχοι κατηγορούνται ότι πλημμύρισαν επίτηδες το γήπεδό τους, προκειμένου να αναβληθεί ο αγώνας, καθώς οι πρώτοι αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα απουσιών!
Η λίγκα ζήτησε και έλαβε από την Κινγκ’ς Λιν υλικό από τις κάμερες του γηπέδου και διαπιστώθηκε ότι το αυτόματο πότισμα βρισκόταν σε λειτουργία μία ημέρα πριν, ενώ στην περιοχή έβρεχε καταρρακτωδώς...
Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η National League διεξάγει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, με την ομάδα που ανήκει στον Ασιάτη επιχειρηματία και ιδρυτή της πλατφόρμας γνωριμιών, Τζόζεφ Πούα, να μάχεται για την παραμονή στην κατηγορία.
Club accused of deliberately water-logging pitch to get match postponed. Sprinklers turned on during heavy rain... https://t.co/Oujm4MYex1— Martyn Ziegler (@martynziegler) February 23, 2026
