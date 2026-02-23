Ποδοσφαιριστής αρραβωνιάστηκε στο γήπεδο και χώρισε... τρεις ημέρες μετά

Τραγικό τέλος είχε ο αρραβώνας ενός ποδοσφαιριστή στην Γουατεμάλα, ο οποίος είδε τη σχέση του να τερματίζεται τρεις μέρες μετά από την πρόταση γάμου που έκανε στο γήπεδο.

Από σκηνή ρομαντικής ταινίας... στην προσγείωση στη σκληρή πραγματικότητα. Ο Κοσταρικανός ποδοσφαιριστής Νέρικσον Κιρός είδε μέσα σε τρεις ημέρες τον αρραβώνα του να γκρεμίζεται και να χωρίζει με τη σύντροφό του. Ο Κιρός, που αγωνίζεται στην Club Xelajú της Γουατεμάλας, είχε κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του στο γήπεδο παρουσία των φιλάθλων της ομάδας του, όταν γονάτισε μπροστά της και της ζήτησε να τον παντρευτεί.

Εκείνη δέχθηκε κι επισφράγισε τη συμφωνία τους με μια αγκαλιά κι ένα φιλί, με τις εικόνες να γίνονται ανάρπαστες και να αποκτούν viral χαρακτήρα στα sociial media. Όμως η ιστορία τους δεν είχε happy ending. τρεις ημέρες αργότερα ο Κιρός ανακοίνωσε το τέλος του αρραβώνα και της σχέσης τους στα social media, τονίζοντας ότι πλέον θα επικεντρωθεί στην καριέρα και την προσωπική του εξέλιξη.

«Ναι, είναι αλήθεια ότι η σχέση μου (ο αρραβώνας) έληξε. Ήταν μια δύσκολη προσωπική κατάσταση, όπως κάθε χωρισμός, αλλά προτιμώ να τη διαχειριστώ με σεβασμό και ωριμότητα. Δεν πρόκειται να μιλήσω άσχημα για κανέναν ούτε να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί ήταν μια σχέση που, στη στιγμή της, ήταν σημαντική για μένα.

Τώρα είμαι συγκεντρωμένος στην καριέρα μου, στην ομάδα μου και στο να συνεχίσω να εξελίσσομαι ως άνθρωπος. Ευχαριστώ για τη στήριξη και ελπίζω να σεβαστείτε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ» τόνισε χαρακτηριστικά.