Στο πένθος έχει βυθιστεί ο κόσμος του ποδοσφαίρου στη Σενεγάλη, καθώς ένας 25χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του αμέσως μετά τη λήξη αγώνα της δεύτερης κατηγορίας.

Θρήνος στη Σενεγάλη για τον θάνατο του Γιουσού Ντιούφ. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής άφησε την τελευταία του πνοή λίγο μετά το φινάλε της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αμιτιέ και τη Σαλούμ για τη δεύτερη κατηγορία της αφρικανικής χώρας, όταν κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο.

Στιγμές μετά το σφύριγμα της λήξης ο Ντιούφ ένιωσε έντονη αδιαθεσία και σωριάστηκε στο γήπεδο, κινητοποιώντας άμεσα το ιατρικό επιτελείο που προσπάθησε να τον συνεφέρει. Παρά τις προσπάθειές τους ωστόσο και τη διακομιδή του στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ο 25χρονος έχασε τη μάχη κι έφυγε από τη ζωή.

Το τραγικό περιστατικό επιβεβαίωσε και η Ποδοσφαιρική Λίγκα της Σενεγάλης, η οποία συλλυπήθηκε την οικογένεια του εκλιπόντος και ενημέρωσε πως θα συνεργαστεί με τον σύλλογο και τις αρμόδιες αρχές για κάθε αναγκαία υποστήριξη.

«Η Επαγγελματική Ποδοσφαιρική Λίγκα του Σενεγάλης (LSFP) πληροφορήθηκε με βαθιά θλίψη τον θάνατο του Γιουσού Ντιούφ, ποδοσφαιριστή της Σαλούμ, που συνέβη την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026. Το περιστατικό έλαβε χώρα μετά τον αγώνα μεταξύ της Amitie FC και της AS Saloum, που διεξήχθη στο Στάδιο Maniang Soumare στη Thies, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Ligue 2. Ο Γιουσού Ντιούφ, ο οποίος μπήκε στον αγώνα στο 80ό λεπτό, ένιωσε αδιαθεσία μετά τη λήξη του αγώνα.

Παρά την άμεση παρέμβαση των ιατρικών υπηρεσιών που ήταν παρούσες στο στάδιο και τη διακομιδή του στο περιφερειακό νοσοκομείο της Thies, δυστυχώς κατέληξε. Σε αυτές τις οδυνηρές περιστάσεις, ο πρόεδρος της LSFP και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκφράζουν τα θερμότερα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του εκλιπόντος, στη διοίκηση και τους ποδοσφαιριστές της AS Saloum, καθώς και σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια του Σενεγάλης.

Η LSFP παραμένει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές και τον σύλλογο για να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη» τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.