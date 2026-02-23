Σε προσωρινή διακοπή οδηγήθηκε αγώνας ποδοσφαίρου γυναικών στο Μεξικό, όταν πυροβολισμοί από καρτέλ ακούστηκαν στο γήπεδο!

Σε κλιμάκωση βρίσκεται ο «ναρκοπόλεμος» στο Μεξικό, καθώς η δολοφονία του αρχηγού ενός από τα πιο ισχυρά καρτέλ ναρκωτικών από στρατιωτικές δυνάμεις έχει οδηγήσει σε αντίποινα από τα καρτέλ. Από τα «νύχια» του κύματος βίας δεν έχει ξεφύγει φυσικά ούτε ο αθλητισμός, με τέσσερις ποδοσφαιρικούς αγώνες να αναβάλλονται υπό τον φόβο συγκρούσεων κοντά στην πόλη της Γουαδαλαχάρας.

Χαρακτηριστικά της κατάστασης είναι τα όσα συνέβησαν στον αγώνα ανάμεσα στη Νεκάξα και την Κερετάρο για το εγχώριο πρωτάθλημα γυναικών, όταν μέλη των καρτέλ άνοιξαν πυρ κοντά στο γήπεδο και οδήγησαν τον αγώνα σε προσωρινή διακοπή. Ο ήχος των πυροβολισμών αναμενόμενα προκάλεσε πανικό εντός του σταδίου, με την ρέφερι του αγώνα να σφυρίζει τη διακοπή και να στέλνει τις δυο ομάδες πίσω στα αποδυτήρια.

Πρόκειται μόλις για ένα τρομακτικό σκηνικό από τα πολλά που έχουν εκτυλιχθεί στο Μεξικό μετά τη δολοφονία του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, του διαβόητου ηγέτη του καρτέλ «Νέα Γενιά του Χαλίσκο» (CJNG), γνωστού με το ψευδώνυμο «Ελ Μέντσο». Το συγκεκριμένο καρτέλ θεωρείται το ισχυρότερο στο Μεξικό με 19.000 χιλιάδες μέλη κι εκτείνεται σε πάνω από 20 πολιτείες!