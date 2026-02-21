Τουρκία: Ασύλληπτη γκολάρα με φάουλ πίσω από το κέντρο
Ένα γκολ που θα το θυμάται για πάντα σημείωσε ο Φράνσις Ενζαμπά! Ο Κονγκολέζος στόπερ της Εσελνέρ Εροκσπόρ, ομάδας της Β' κατηγορίας της Τουρκίας, ανέλαβε να εκτελέσει ένα φάουλ λίγο πίσω από τη σέντρα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ιγκντίρ και κατάφερε να στείλει την μπάλα... συστημένη στην αντίπαλη εστία, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 στο 79ο λεπτό!
Αναμενόμενα, το στιγμιότυπο έγινε viral, με τον 23χρονο αμυντικό, που ανήκει στην Μπασακσεχίρ και αγωνίζεται ως δανεικός στην Εροκσπόρ, να πετυχαίνει με στιλ το δεύτερο φετινό του γκολ - και δεύτερο συνολικά στην καριέρα του.
🎯 Francis Nzaba’dan olağanüstü gol! #TrendyolBirinciLig— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 21, 2026
🟢⚪️ Alagöz Holding Iğdır FK 0-3 Esenler Erokspor 🟡🟢 pic.twitter.com/hmEtXbmZjE
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.