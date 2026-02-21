Ο Φράνσις Ενζαμπά της Εσενλέρ Εροκσπόρ πέτυχε ένα τρομερό γκολ με φάουλ πίσω από το κέντρο.

Ένα γκολ που θα το θυμάται για πάντα σημείωσε ο Φράνσις Ενζαμπά! Ο Κονγκολέζος στόπερ της Εσελνέρ Εροκσπόρ, ομάδας της Β' κατηγορίας της Τουρκίας, ανέλαβε να εκτελέσει ένα φάουλ λίγο πίσω από τη σέντρα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ιγκντίρ και κατάφερε να στείλει την μπάλα... συστημένη στην αντίπαλη εστία, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 στο 79ο λεπτό!

Αναμενόμενα, το στιγμιότυπο έγινε viral, με τον 23χρονο αμυντικό, που ανήκει στην Μπασακσεχίρ και αγωνίζεται ως δανεικός στην Εροκσπόρ, να πετυχαίνει με στιλ το δεύτερο φετινό του γκολ - και δεύτερο συνολικά στην καριέρα του.