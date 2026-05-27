Καντσελιέρι: Ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Τόφας
Ο Ιταλός τεχνικός μετά το πετυχημένο του πέρασμα από τον ΠΑΟΚ επέστρεψε στην πατρίδα του αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Τρέντο. ,
Με την ιταλική ομάδα δεν είχε την ίδια συνέχεια ενώ αποκλείστηκε πρόσφατα και από τη συνέχεια των Playoffs κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια.
Μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με την Τρέντο αποφάσισε να μετακομίσει στην Τουρκία και να ηγηθεί της Τόφας η οποία και ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψή του.
✍ Yeni Başantrenörümüz: 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗖𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗹𝗶𝗲𝗿𝗶 l Ailemize hoş geldin Koç! 𝐁𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚! 🇮🇹 🤝 #WelcometoFamily #WeStayTOGETHER 🔵🟢 #BirlikteZaferlere— TOFAŞ Spor Kulübü (@TofasSporKulubu) May 27, 2026
