Καντσελιέρι: Ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Τόφας

Ο Μάσιμο Καντσελιέρι θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στην Τουρκία καθώς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Τόφας.

Ο Ιταλός τεχνικός μετά το πετυχημένο του πέρασμα από τον ΠΑΟΚ επέστρεψε στην πατρίδα του αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Τρέντο. ,

Με την ιταλική ομάδα δεν είχε την ίδια συνέχεια ενώ αποκλείστηκε πρόσφατα και από τη συνέχεια των Playoffs κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια.

Μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με την Τρέντο αποφάσισε να μετακομίσει στην Τουρκία και να ηγηθεί της Τόφας η οποία και ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψή του.

