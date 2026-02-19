Άρχισαν να ξεχωρίζουν τα φαβορί στο Allwyn Unileague

Η πρώτη φάση του Πανελληνίου Φοιτητικού Πρωταθλήματος mini ποδοσφαίρου Allwyn Unileague μπαίνει για τα καλά σε ρυθμούς… ξεκαθαρίσματος και ήδη σε αρκετές πόλεις έχουν αρχίσει να φαίνονται οι ομάδες που δείχνουν έτοιμες για μεγάλα πράγματα στα νοκ άουτ.

Στην Αθήνα, η Toga Juniors κάνει εντυπωσιακή πορεία με 7/7 νίκες και 88 γκολ, δείχνοντας ότι διαθέτει και ποιότητα και βάθος στο ρόστερ. Πέρα όμως από τα αποτελέσματα, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και εκτός γηπέδου, με δεκάδες φίλους της ομάδας να δίνουν σταθερά το «παρών» στις εξέδρες, δημιουργώντας ατμόσφαιρα που σπάνια συναντάμε σε φοιτητικές διοργανώσεις. Στο ίδιο υψηλό αγωνιστικό επίπεδο κινούνται και οι Poca Juniors, οι οποίοι μετά από επτά αγωνιστικές έχουν πετύχει 95 γκολ, αποτελώντας την πιο παραγωγική επίθεση της διοργάνωσης στην πρωτεύουσα. Θετικά δείγματα γραφής παρουσιάζουν επίσης οι Barcode, Xasting University, Coca Juniors, Golden Boys και Las Pulgas, ομάδες που έχουν σταθερότητα στο παιχνίδι τους και όλα δείχνουν πως θα τις δούμε να πρωταγωνιστούν και στη φάση των νοκ άουτ.

Στη Θεσσαλονίκη, καθώς πλησιάζει το φινάλε του πρώτου γύρου, η Famagusta έχει ξεχωρίσει ξεκάθαρα. Με εντυπωσιακό απολογισμό 44 γκολ υπέρ και μόλις 4 κατά, έχει ήδη «κλειδώσει» την πρώτη θέση στον όμιλό της πριν ολοκληρωθούν όλες οι αγωνιστικές, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της ανωτερότητα. Την παρουσία τους στην επόμενη φάση έχουν εξασφαλίσει και οι πολύ δυνατοί W Rizz και Kaiei SKG SC, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάχη για τις ενδιάμεσες θέσεις που οδηγούν στην πρόκριση στην πρώτη κατηγορία. Εκεί αρκετές ομάδες παραμένουν κοντά στη βαθμολογία και κάθε αγωνιστική μπορεί να φέρει ανατροπές.

Στη Λαμία, η περσινή τρίτη του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, η Ρεάλ Μαντρί, συνεχίζει δυναμικά με 4 νίκες σε 5 ματς, ενώ οι Βαρεμένοι ακολουθούν με το απόλυτο σε 4 αγώνες. Στο Ρέθυμνο, προβάδισμα έχουν οι Socca Legeniakos και Los Bosteros, με τα νοκ άουτ να αναμένονται αμφίρροπα. Στο Ηράκλειο, η ΑΡΗΣΡΕ οδηγεί την κούρσα με 9 βαθμούς, δείχνοντας πιο έτοιμη στο ξεκίνημα. Στα Ιωάννινα, η μάχη παραμένει ανοιχτή, με αρκετές ομάδες να διεκδικούν την κορυφή. Στην Πάτρα, La Bombonera και Πιαστον Μπύρα ξεχωρίζουν στην πρώτη φάση, χωρίς ακόμη ξεκάθαρο φαβορί. Σε Βόλο, Πάτρα και Λάρισα το ενδιαφέρον συνεχίζεται αμείωτο και οι ομάδες επίσης οδεύουν προς τον Β γύρο με την αγωνία να κορυφώνεται.

Socca Premier League: Στην κόψη του ξυραφιού

Στην Θεσσαλονίκη, σημαντική νίκη – ανάσα για τους Los Fiorentinos απέναντι στην πάντα καλή Betis SKG ενώ Cometas και Zigolo FC πρόσθεσαν επίσης από 3 βαθμούς με σχετικά οριακές νίκες σε Unlucky Strikers και Zivania αντίστοιχα. Τεράστια ανατροπή και buzzer beater στην Αθήνα από τους επτάψυχους Galatsicos απέναντι ίσως στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της λίγκας αυτή τη στιγμή, την Brodios που μετρούσε ένα μεγάλο σερί μέχρι πρότινος. Η Apache πέτυχε μεγάλη νίκη σε έναν αγώνα που τα είχε όλα απέναντι στη Magufana με 8-7 ενώ τους βαθμούς μοιράστηκαν στο ντέρμπι κορυφής οι Klika Favelas και San Antonio σε ένα παιχνίδι που έσπασε καρδιές. Το ίδιο συνέβη και με τις πολύ ανεβασμένες Kaiei SC και Bandoleros. Τέλος, η ΠΑΣ Νάξου έδωσε συνέχεια στο καλό της πρόσωπο στο Β γύρο της διοργάνωσης νικώντας την Red Bull Alimos και κερδίζοντας έδαφος στην μάχη των ευρωπαϊκών εισιτηρίων.