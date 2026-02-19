Ο γκολκίπερ Μπρούνο θα συμμετάσχει με τη Βάσκο Ντα Γκάμα στο Κύπελλο Βραζιλίας, ενώ είχε καταδικαστεί σε 22 χρόνια φυλάκιση για την αποτρόπαια δολοφονία της πρώην συντρόφου του.

Η επιστροφή του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα Μπρούνο Φερνάντες στη δράση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην χώρα της Λατινικής Αμερικής, καθώς ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο του με τη Βάσκο Ντα Γκάμα στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Βραζιλίας. Ο πρώην άσος της Φλαμένγκο, που κάποτε είχε βλέψεις και για την εθνική ομάδα της χώρας του, είχε καταδικαστεί σε 22 χρόνια φυλάκιση για τη στυγερή δολοφονία της πρώην συντρόφου του, Ελίζα Σαμούδιο, το 2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Μπρούνο κρίθηκε ένοχος ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας αυτής, την απαγωγή του γιου τους και την απόκρυψη της σορού της, η οποία φέρεται να τεμαχίστηκε και να δόθηκε ως τροφή σε σκυλιά! Αν και ο ίδιος παραδέχτηκε πως γνώριζε για το αποτρόπαιο εγκλημα, αρνήθηκε ότι έδωσε την εντολή να διαπραχθεί, επιρρίπτοντας τις ευθύνες σε άλλους συγκατηγορούμενούς του.

Η συμμετοχή του στον αποψινό αγώνα εναντίον της Βέλο Κλούμπε επισημοποιήθηκε μετά την εγγραφή του στα δελτία της ομοσπονδίας, έτσι μαθεύτηκε και η είδηση ότι θα επιστρέψει. Ο προπονητής, Έρικ Ροντρίγκες, επιβεβαίωσε μάλιστα πως ο Μπρούνο θα ξεκινήσει ως βασικός, αντικαθιστώντας τον πρώτο τερματοφύλακά τους.

Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα Μέσα, πέρα από την αμφιλεγόμενη παρουσία του 41χρονου τερματοφύλακα στην ομάδα, ο σύλλογος αντιμετωπίζει κι άλλες νομικές περιπέτειες, καθώς τέσσερις παίκτες του βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φυλακή ως ύποπτοι για συμμετοχή σε υπόθεση βιασμού.