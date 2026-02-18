Ισπανία: Πήραν προπονητή και τον έδιωξαν γιατί δεν είχε σωστό δίπλωμα

Η ισπανική Καρταχένα προσέλαβε τον Φεντερίκο Αρίας, ωστόσο μέσα σε ένα διήμερο τον έδιωξε, καθώς αποδείχτηκε πως δεν διέθετε το κατάλληλο δίπλωμα...

Δεν πήγε και πολύ καλά αυτό... Στις 16 Φεβρουαρίου, η Καρταχένα ανακοίνωσε πως βρήκε τον νέο της προπονητή, με τον Φεντερίκο Αρίας να αφήνει την Αργεντινή προκειμένου να εργαστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη και την Ισπανία.

Εντούτοις, δύο μέρες μετά ανακοινώθηκε ότι ο 46χρονος τεχνικός αποτελεί παρελθόν, με την πρόσληψή του να μην γίνεται δεκτή! Ο λόγος; Δεν διέθετε το δίπλωμα που απαιτείται από την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να δουλέψει κάποιος στη Γ' κατηγορία της χώρας...

Κάπως έτσι, ο Αρίας έφυγε πριν προλάβει καλά καλά να πιάσει δουλειά, με τον Ινίγο Βέλεθ να αναλαμβάνει εντέλει την τεχνική ηγεσία της Καρταχένα, οι άνθρωποι της οποίας βίωσαν ένα αναπάντεχο φιάσκο... Και όλα αυτά, λίγες ημέρες πριν το τοπικό ντέρμπι με τη Ρεάλ Μούρθια!

