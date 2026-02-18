Ισπανία: Πήραν προπονητή και τον έδιωξαν γιατί δεν είχε σωστό δίπλωμα
Δεν πήγε και πολύ καλά αυτό... Στις 16 Φεβρουαρίου, η Καρταχένα ανακοίνωσε πως βρήκε τον νέο της προπονητή, με τον Φεντερίκο Αρίας να αφήνει την Αργεντινή προκειμένου να εργαστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη και την Ισπανία.
Εντούτοις, δύο μέρες μετά ανακοινώθηκε ότι ο 46χρονος τεχνικός αποτελεί παρελθόν, με την πρόσληψή του να μην γίνεται δεκτή! Ο λόγος; Δεν διέθετε το δίπλωμα που απαιτείται από την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να δουλέψει κάποιος στη Γ' κατηγορία της χώρας...
Κάπως έτσι, ο Αρίας έφυγε πριν προλάβει καλά καλά να πιάσει δουλειά, με τον Ινίγο Βέλεθ να αναλαμβάνει εντέλει την τεχνική ηγεσία της Καρταχένα, οι άνθρωποι της οποίας βίωσαν ένα αναπάντεχο φιάσκο... Και όλα αυτά, λίγες ημέρες πριν το τοπικό ντέρμπι με τη Ρεάλ Μούρθια!
🔴 Así está la situación del @FCCartagena_efs— @JNorte_Deportes (@JNortedeportes) February 18, 2026
1️⃣ Lo que ya se sabía se hace oficial: Federico Arias no llegará ni a sentarse en el banquillo, al no contar con la titulación exigida para entrenar en 1ª RFEF.
2️⃣ El entrenamiento de esta tarde, cuyo horario se retrasó a la espera… pic.twitter.com/mJQbHpPZ8V
