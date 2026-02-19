Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης και ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν γευμάτισαν στη Θεσσαλονίκη και το βράδυ θα είναι στην Τούμπα για το ΠΑΟΚ - Θέλτα.

Ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με τον γενικό γραμματέα της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας Θεόδωρο Θεοδωρίδη. Μαζί τους ο διευθυντής εθνικών ομοσπονδιών Ζόραν Λάκοβιτς και ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης.

Ο Γκαγκάτσης γευμάτισε με τον Τσέφεριν και τον Θεοδωρίδη και φυσικά είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για όλα τα θέματα που αφορούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να θυμίσουμε ότι ο Τσέφεριν το βράδυ θα είναι στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τη Θέλτα για τα playoffs του Europa League.

Ο Τσέφεριν επέλεξε το συγκεκριμένο παιχνίδι για να τιμήσει τη μνήμη των επτά φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανίας. Όπως ενημέρωσε η UEFA, οι Τσέφεριν και Θεοδωρίδης θα προχωρήσουν σε μια συμβολική κίνηση πριν από τη σέντρα, αφήνοντας λουλούδια έξω από τη Θύρα 1, στο σημείο που αποτελεί τόπο μνήμης για την οικογένεια του Δικεφάλου του Βορρά.

Σε μία αντίστοιχη κίνηση θα προβεί και η φιλοξενούμενη ομάδα. Οι Ισπανοί, αφού πρώτα εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στον ΠΑΟΚ, ζήτησαν να αφήσουν οι παίκτες τους λουλούδια στη Θύρα 4 πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ως ένδειξη τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Φωτορεπορτάζ από τη συνάντηση του Γκαγκάτση με τον Τσέφεριν