Έχοντας επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία μετά από πέντε χρόνια, η Τουν πάει καρφί για το πρώτο της πρωτάθλημα.

Την ύπαρξη της Τουν, τη γνωρίζουν πιθανότατα οι φίλοι του στοιχήματος καθώς και όσοι τη θυμούνται να παίζει στο Champions League τη σεζόν 2005/06, τερματίζοντας τρίτη σε όμιλο με Άρσεναλ, Σπάρτα Πράγας και Άγιαξ.

Ωστόσο, ο ελβετικός σύλλογος είναι έτοιμος να κάνει τους πάντες να μιλούν γι' αυτόν, καθώς στην πρώτη της μόλις σεζόν στην εγχώρια Super League μετά από μια πενταετία απουσίας, πάει ολοταχώς για το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της! Η ομάδα του θρύλου της Τουν, Μάουρο Λουστρινέλι είναι μόνη πρώτη στη βαθμολογία με 15 βαθμούς περισσότερους από τη Σεντ Γκάλεν (που έχει ένα ματς λιγότερο) και την ώρα που Βασιλεία και Γιουνγκ Μπόις έχουν μείνει... χιλιόμετρα πίσω, στο -18 και στο -22 αντίστοιχα, ονειρεύεται έναν απροσδόκητο τίτλο.

Οκτώ συνεχόμενες νίκες μετρούν αυτή τη στιγμή οι πρωτοπόροι, που είναι αγκαλιά με ένα εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League και έχουν κάνει τους πάντες στην κεντρική Ευρώπη να μιλούν για τα κατορθώματά τους, την ώρα που στο ρόστερ τους είναι δύσκολο να εντοπίζει κανείς κάποιο ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο όνομα. Με 13 αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε στη Swiss Super League, υπάρχει ασφαλώς μέλλον, ωστόσο καμία ομάδα δεν δείχνει ικανή να ανακόψει την ξέφρενη πορεία της Τουν, η οποία κερδίζει επάξια μία θέση στη λίστα με τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην Ευρώπη φέτος.