Σαουδική Αραβία: Τερματοφύλακας έσπρωξε ball boy!
Με την Αλ Κολούντ να γίνεται η πρώτη ομάδα στη φετινή Saudi Pro League που χάνει από την Αλ Ναϊμά, ήταν φυσικό οι παίκτες της πρώτης να είναι εκνευρισμένοι, με έναν εξ αυτών πάντως να ξεφεύγει.
Συγκεκριμένα, ο τερματοφύλακας, Χουάν Πάμπλο Κοσάνι, τσαντίστηκε με ball boy που δεν του έδωσε έγκαιρα την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, φτάνοντας να σπρώξει τον νεαρό που βρισκόταν πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες! Αποτέλεσμα, να δεχτεί την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, εξέλιξη που κρίνοντας από το βίντεο, εκνεύρισε ακόμη περισσότερο τον Αργεντινό γκολκίπερ...
بطاقة صفراء 🟨— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 14, 2026
إنذار لكوزاني بعد دفعة لحامل الكرات 🚫#النجمة_الخلود | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/4RCFIchuIZ
