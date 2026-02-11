Ο Οδυσσέας Βελάνας επέκτεινε τη συνεργασία του με την Τσβόλε μέχρι το 2027.

Για τουλάχιστον έναν χρόνο ακόμα θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Τσβόλε ο Οδυσσέας Βελάνας, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να ανανεώνει το συμβόλαιό του με τον ολλανδικό σύλλογο έως το 2027. Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίζεται στην Τσβόλε από το 2023, όταν αποχώρησε ως ελεύθερος από την Μπρέντα και μετράει μέχρι σήμερα έξι γκολ και επτά ασίστ σε 72 συμμετοχές.

Φέτος, ο Βελάνας έχει παίξει μονάχα δύο φορές, καθώς έχασε το πρώτο μισό της σεζόν λόγω τραυματισμού αλλά επανήλθε πρόσφατα στη δράση, δηλώνοντας για την ανανέωση του συμβολαίου του ότι «είμαι πολύ χαρούμενος, η σεζόν ξεκίνησε απαίσια για μένα αλλά ο σύλλογος συνέχισε να με στηρίζει, αυτή η ανανέωση δείχνει πόσο με εκτιμούν. Τώρα που επέστρεψα, θέλω να αποδείξω ξανά την αξία μου στην ομάδα».