Ο Γενικός Διευθυντής της Stoiximan GBL Ευθύμης Ρεντζιάς πριν το τζάμπολ στο ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη μίλησε για το ελληνικό πρωτάθλημα και τους στόχους που υπάρχουν.

Η αύξηση των εισιτηρίων και της τηλεθέασης των αγώνων και οι εμπορικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί αποτέλεσαν το σημείο αναφοράς των λεγομένων του Γενικού Διευθυντή της Stoiximan GBL Ευθύμη Ρεντζιά που βρέθηκε στην Πυλαία για το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ.

«Είμαστε χαρούμενοι καθώς σε ακόμα μία αναμέτρηση της Stoiximan GBL το γήπεδο είναι κατάμεστο. Η αύξηση των εισιτηρίων και της τηλεθέασης ήταν κάτι που θέλαμε πριν αρχίσει αυτή η εξαιρετική σεζόν για το πρωτάθλημα μας και γίνεται πράξη. Σε αυτή την υπέροχη εικόνα που παρουσιάζει η Stoiximan GBL την τρέχουσα σεζόν η Θεσσαλονίκη έχει το δικό της ξεχωριστό και μεγάλο μερίδιο» δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της Stoiximan GBL Ευθύμης Ρεντζιάς.

Και πρόσθεσε: «Η αγωνιστική εικόνα των τριών ομάδων έχει δώσει άλλη δυναμική στο Πρωτάθλημα αλλά θα μου επιτρέψετε να σταθώ στην παρουσία των φιλάθλων τους που γεμίζουν τα γήπεδα κάθε εβδομάδα. Θέλουμε δυνατές τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και οι ιδιοκτήτες να συνεχίσουν να επενδύουν στο προϊόν».

Για τον στόχο της Λίγκας τα επόμενα χρόνια με δεδομένο ότι το πρωτάθλημα ανεβαίνει συνεχώς τόσο από άποψη ανταγωνιστικότητας όσο και των εσόδων, σχολίασε: «Η σεζόν που διανύουμε είναι ρεκόρ σε έσοδα κι εμπορικές συμφωνίες για τη Stoiximan GBL αλλά δε σταματάμε εκεί καθώς όσο προοδεύουν οι ομάδες μας -οι οποίες έχουν επενδύσει σε ρόστερ και υποδομές- άλλο τόσο πρέπει να αναπτυσσόμαστε κι εμείς. Προχωράμε την ψηφιακή μας μεταρρύθμιση και βελτιώνουμε τομείς που θα μας βοηθήσουν τα επόμενα χρόνια να είμαστε ανάμεσα στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Μπαίνοντας στην τελική ευθεία γι’ αυτή τη σεζόν θέλω να ευχηθώ στις ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη καλή επιτυχία και να μας κάνουν ξανά υπερήφανους και φυσικά να συνεχιστεί το μεγάλο ενδιαφέρον στο δικό μας πρωτάθλημα, ώστε να το απολαμβάνουν οι φίλαθλοι».