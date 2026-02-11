Νέα ομάδα για τον 45χρονο Αργύρη Γιαννίκη, που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Ζααρμπρίκεν, στη Γ' κατηγορία της Γερμανίας

Μετά από 13 μήνες δίχως ομάδα, ο Αργύρης Γιαννίκης επιστρέφει στους πάγκους! Ο Ελληνογερμανός προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Ζααρμπρίκεν, αντικαθιστώντας τον Γιούργκεν Λούνινγκερ, που άφησε την ομάδα μόλις στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού της 3.liga - Γ' κατηγορίας στη Γερμανία.

Ο 45χρονος κόουτς ήταν ανενεργός από τον Ιανουάριο του 2025, όταν και είχε αποχωρήσει από τη Μόναχο 1860, στην οποία είχε δουλέψει για έναν χρόνο μετά το σύντομο πέρασμά του από την ΑΕΚ τη σεζόν 2021/22.

«Ανυπομονώ για την πρόκληση και γνωρίζω καλά την ευθύνη που έχω. Αν συνέλθουμε, θα ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό» ανέφερε κατά την παρουσίασή του από τη Ζααρμπρίκεν ο Γιαννίκης, που στο παρελθόν έχει δουλέψει επίσης, εκτός Βαυαρών και Ένωσης, σε Ροτ Βάις Έσεν, Αάλεν και ΠΑΣ Γιάννινα, καθώς και στα τμήματα υποδομής της Καρλσρούης.