Αρμπελόα: «Νομίζαμε πως δεν θα ξαναδούμε κάποιον σαν τον Ρονάλντο, μέχρι που ήρθε ο Μπαπέ»

Ο Άλβαρο Αρμπελόα προχώρησε σε μία...τολμηρή σύγκριση μετά τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια, παρομοιάζοντας τον Κίλιαν Μπαπέ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ταξίδεψε χθες μέχρι το «Μεστάγια» για να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στα πλαίσια της 23ης αγωνιστικής της La Liga και επικράτησε με 0-2 χάρη στα γκολ των Άλβαρο Καρέρας (65') και Κιλιάν Μπαπέ (90+1).

Ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Άλβαρο Αρμπελόα, στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος, αλλά και ευχαριστημένος από την εμφάνιση και την επίδοση των παικτών του, ενώ δήλωσε αστειευόμενος πως μία επίσκεψη σε αυτό το γήπεδο, είναι σαν μία επίσκεψη στον οδοντίατρο

«Ήταν μόλις η τρίτη μας νίκη σε αυτό το γήπεδο τα τελευταία έντεκα χρόνια. Ήρθα εδώ ως παίκτης και ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Για τους αντίπαλους οπαδούς και τους παίκτες, είναι πάντα ένας σημαντικός αγώνας όταν έρχεται η Ρεάλ Μαδρίτης. Κερδίσαμε χάρη στη σταθερότητα και την αφοσίωση που δείξαμε. Ημασταν άξιοι νικητές».

«Όλοι ξέρουμε πώς είναι να έρχεσαι εδώ σε αυτό το στάδιο, πώς είναι η ατμόσφαιρα, το πάθος που δείχνουν εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, και ελέγξαμε καλά το παιχνίδι. Ο Κουρτουά δεν χρειάστηκε να κάνει καμία απόκρουση, και ήταν μια καλή εμφάνιση από τους παίκτες μας. Το να έρχεσαι στο Μεστάγια είναι σαν να πηγαίνεις στον οδοντίατρο, λόγω των απαιτήσεων και λόγω της ανάγκης τους για βαθμούς. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε».

Ο τεχνικός των «μερένχες» στάθηκε ακόμη στο εξαιρετικό παιχνίδι που έκανε ο Μπαπέ, εκθειάζοντας για ακόμη μία φορά το ταλέντο του Γάλλου διεθνή, ενώ δεν «δίστασε» να τον συγκρίνει και με έναν άλλον εμβληματικό επιθετικό της «βασίλισσας», τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

«(Ο Μπαπέ) είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή την στιγμή και το δείχνει καθημερινά. Σκόραρε επίσης ένα υπέροχο γκολ στον πρώτο αγώνα. Μας τελειώνουν οι υπερθετικοί όροι για να περιγράψουμε τον Κιλιάν. Νομίζαμε ότι δεν θα βλέπαμε ποτέ κάτι σαν τον Κριστιάνο, μέχρι που ήρθε ο Εμπαπέ και φαίνεται ότι οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση».

Μετά και από τη χθεσινή της νίκη, η Ρεάλ Μαδρίτης μείωσε εκ νέου την διαφορά και βρίσκεται ξανά στο -1 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, η οποία το Σάββατο (07/02) κέρδισε άνετα με 3-0 στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου» τη Μαγιόρκα.