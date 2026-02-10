Ο Μάριο Μπαλοτέλι πανηγύρισε το πρώτο του γκολ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την Αλ Ιτιφάκ.

Ο 36χρονος Μάριο Μπαλοτέλι συνεχίζει ακόμα να βρίσκει στόχο στα αντίπαλα δίχτυα. Μπορεί στη Τζένοα να μην έπεισε, αλλά η αγάπη του για το ποδόσφαιρο δεν έχει σταματήσει ακόμα. Στο δεύτερο παιχνίδι με την Αλ Ιτιφάκ, ο Super Mario βρήκε δίχτυα κόντρα στην Γκαλφ Γιουνάιτεντ, στην νίκη της ομάδας του με 3-1. Με το τρίποντο αυτό η ομάδα του Μπαλοτέλι μάζεψε σημαντικούς πόντους στη μάχη της για την παραμονή, στη Β' κατηγορία. Έχει εννέα βαθμούς και βρίσκεται στο -1 από τη σωτηρία.