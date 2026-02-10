Ολυμπιακός: Η αλήθεια για τις μεταγραφές των δύο Βραζιλιάνων

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τα δεδομένα για τις μεταγραφές των Αντρέ Λουίς και Κλέϊτον

Ο Ολυμπιακός λοιπόν έκανε τελικά δύο προσθήκες στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, τους Βραζιλιάνους Αντρέ Λουίς και Κλέϊτον, από τους οποίους έχουμε ήδη πάρει μία μικρή γεύση.

Εξυπακούεται ότι είναι υπερβολικά νωρίς να κάνουμε εκτιμήσεις για το τι θα κάνουν με τη φανέλα του Ολυμπιακού αυτά τα δύο παιδιά. Μπορεί να εξελιχθούν σε σούπερ μονάδες, μπορεί να μην ανταποκριθούν-μόνο το γήπεδο θα δώσει τις απαντήσεις. Απλά, είναι μία ευκαιρία τώρα, που έχει καταλαγιάσει ο θόρυβος των μεταγραφών, να καταγράψουμε κάποια δεδομένα που ισχύουν για τους δύο Βραζιλιάνους, ώστε να είναι σε θέση ο καθένας να έχει μία εικόνα, πριν τους κρίνουμε πια όλοι με βάση τις επιδόσεις τους στα «ερυθρόλευκα».

Για τον 27χρονο σέντερ φορ Κλέϊτον υπάρχει ένα κυρίαρχο δεδομένο: Τους 18 τελευταίους μήνες, δηλαδή στην περασμένη σεζόν και στη μισή φετινή, ήταν μέσα στους τέσσερις κορυφαίους σκόρερ του πορτογαλικού πρωταθλήματος παίζοντας στη Ρίο Άβε! Πρώτος είναι ο Έλληνας Παυλίδης της Μπενφίκα με συνολικά 38 γκολ, δεύτερος ο Ισπανός Σαμού της Πόρτο με 32 γκολ, τρίτος ο Μαροκινός Μπεγκραουί της Εστορίλ με 26 γκολ και τέταρτος ο Κλέϊτον της Ρίο Άβε με 24 γκολ.

Μιλάμε για τα γκολ που έχουν βάλει οι κορυφαίοι σκόρερ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα πέρυσι και φέτος. Κι ο Βραζιλιάνος είναι στην εξαιρετικά τιμητική 4η θέση, με 24 γκολ, 14 πέρυσι και 10 φέτος, έχοντας επιπλέον και 7 ασίστ (συν 4 γκολ και μία ασίστ στο Κύπελλο). Και δεν το λες μικρό πράγμα να είσαι πίσω στους σκόρερ ουσιαστικά μόνο από Παυλίδη και Σαμού, που παίζουν στα θηρία, την Μπενφίκα και την Πόρτο.

Για δε τον 24χρονο Αντρέ Λουίς να έχουμε υπόψιν μας ότι το όνομα του ήταν στην κορυφή του μεταγραφικού ρεπορτάζ της Μπενφίκα για δύο-τρεις εβδομάδες. Και δεν υπήρχε απλά ενδιαφέρον. Η μεγάλη ομάδα της Λισαβώνας έφτασε να προσφέρει 17 εκ. Ευρώ για να αποκτήσει τον αριστεροπόδαρο εξτρέμ. Επιπλέον, η Γουλβς, όπως έγραψα από την Κυριακή, έκανε ρελάνς τα τελευταία 24ωρα της μεταγραφικής περιόδου στην Αγγλία προσφέροντας στη Ρίο Άβε, δηλαδή στον Μαρινάκη, 18 εκ. Ευρώ, με την προοπτική ακόμη και να φτάσει τη ρήτρα των 20 εκ. Ευρώ, με μπόνους.

Οι απαντήσεις, όμως, που πήραν τόσο η Μπενφίκα, όσο και η Γουλβς ήταν αρνητικές. Πολύ απλά γιατί ο Μαρινάκης ήθελε να τον φέρει στον Ολυμπιακό, για ένα συγκεκριμένο λόγο: τον Αντρέ Λουίς τον ήθελε πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Για την ακρίβεια ήταν ο μοναδικός παίκτης απ΄ όσους έπεσαν στο τραπέζι τώρα τον χειμώνα, τον οποίο ήθελε οπωσδήποτε ο Βάσκος προπονητής.

Για να καταλήξω: το τι θα κάνουν εδώ ο Αντρέ Λουίς κι ο Κλέϊτον, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά τα δεδομένα των μεταγραφών τους, που νομίζω έχουν τη σημασία τους, είναι ακριβώς αυτά.

Άσχετο: Οι καλές γλώσσες από το Ρέντη λένε ότι ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε να πάρει το ρίσκο βάζοντας μισή ώρα τον Κλέϊτον σε μία πολύ δύσκολη συγκυρία του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με μόλις δύο-τρεις προπονήσεις στα πόδια του, γιατί σε αυτές τις προπονήσεις έβαζε πέντε-έξι γκολ στην κάθε μία. Το εντελώς αντίθετο, δηλαδή, από αυτό το τελείωμα που είχε σε εκείνη την στιγμή στην οποία βρέθηκε σε θέση για γκολ και σούταρε πάνω στον Ζέλσον, με την μπάλα ούτως η, άλλως να έφευγε άουτ.

Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, εγώ έτσι πάντα λέω. Κι ένας από τους λόγους που ανησυχούσα πολύ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ήταν καθαρά ρεαλιστικός. Τι εννοώ; Τι αποτελέσματα είχε φέρει ο Ολυμπιακός μέσα στο Καραϊσκάκη, με τις άλλες ομάδες που ήταν πάνω κάτω κοντά με τον Παναθηναϊκό στη βαθμολογία;

Και δεν ειρωνεύομαι καθόλου τον Παναθηναϊκό. Ίσα ίσα εξηγώ πως όταν ο Ολυμπιακός κερδίζει 3-2 τον Λεβαδειακό με γκολ στο τέλος, 2-1 τον Άρη, 1-0 τον Βόλο και φέρνει 1-1 με την Κηφισιά, που τότε ήταν ψηλά στη βαθμολογία, τότε δεν μπορεί να είναι δεδομένο ότι θα κερδίσεις τον Παναθηναϊκό, που τέλος πάντων έχει και καλύτερο υλικό.

Άρα, θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να ήταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένος γι΄ αυτό το παιχνίδι. Και πρέπει να παραδεχθούμε ότι δεν ήταν. Αν ήταν, δεν θα έβγαζε τη συγκεκριμένη εικόνα.

