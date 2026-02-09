Το Βιετνάμ ετοιμάζει γήπεδο χωρητικότητας 135 χιλιάδων θεατών!
Την ώρα που στη Βαρκελώνη οι εργασίες για το νέο «Καμπ Νόου» συνεχίζονται, έτσι ώστε η Μπαρτσελόνα να έχει ένα γήπεδο με περισσότερους από 100 χιλιάδες θεατές, το Βιετνάμ πάει να... σπάσει κάθε ρεκόρ.
Όπως προκύπτει από διεθνή ρεπορτάζ, η χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας έχει ήδη αρχίσει τη δημιουργία ενός σταδίου που θα μπορεί να φιλοξενήσει 135 χιλιάδες κόσμο, δηλαδή σχεδόν 20 χιλιάδες περισσότερους, από το μεγαλύτερο «εν ενεργεία» γήπεδο του κόσμου, το ''Rungrado'' στη Βόρεια Κορέα, που έχει 114 χιλιάδες θέσεις.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι ισπανικές κρατικές εταιρείες Ineco και Renfe ασχολούνται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του νέου αυτού γηπέδου, που πρόκειται να ονομαστεί ''Trong Dong'' και θα βρίσκεται κοντά στο Ανόι.
Οι εργασίες ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2025, και αν όλα πάνε βάσει πλάνου, θα ολοκληρωθούν τον Αύγουστο του 2028. Μάλιστα, θα έχει μετακινούμενη οροφή, σύστημα έξυπνης διαχείρισης με ΑΙ, καθώς και «κινητό» αγωνιστικό χώρο που θα μπορεί να αλλάζει ανά 6-10 ώρες.
🇻🇳🏟️ Vietnam is in the process of building the largest football-specific stadium in the world, the Trong Dong Stadium in the vicinity of Hanoi.— The Sweeper (@SweeperPod) February 6, 2026
The 135,000-capacity ground, which will be home to the largest retractable roof in the world, is expected to be completed by August… pic.twitter.com/bWmqycYEXa
