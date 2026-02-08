Βιτόρια: Επίσημα στην Αλ Γουάσλ ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού
Σχεδόν έξι μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, ο Ρουί Βιτόρια βρήκε τη νέα του ομάδα, με την Αλ Γουάσλ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να ανακοινώνει την πρόσληψη του Πορτογάλου προπονητή.
Ο 55χρονος τεχνικός επιστρέφει έτσι στην αραβική χερσόνησο μετά από μία πενταετία, καθώς είχε εργαστεί εκεί και στο παρελθόν, καθοδηγώντας την Αλ Νασρ από τη Σαουδική Αραβία μεταξύ 2019 και 2020. Ο Βιτόρια αντικαθιστά τον Μεσούτ Μεράλ, που κάθισε στον πάγκο του συλλόγου για το προηγούμενο δίμηνο, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2027.
Η Αλ Γουάσλ θα γίνει η ενδέκατη ομάδα στην καριέρα του έμπειρου τεχνικού, καθώς πέραν της Αλ Νασρ και του Τριφυλλιού, ο Βιτόρια έχει δουλέψει επίσης σε Βιλαφρανκένσε, Μπενφίκα Τζούνιορς, Φατίμα, Πάκος Φερέιρα, Γκιμαράες, Μπενφίκα, Σπαρτάκ Μόσχας και εθνική Αιγύπτου.
Welcome to ALWASL club— AlWasl SC (@AlWaslSC) February 8, 2026
🟡 #ALWASL | #الوصل pic.twitter.com/4pDG648s9W
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.