Η Αλ Γουάσλ ανακοίνωσε την πρόσληψη του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια.

Σχεδόν έξι μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, ο Ρουί Βιτόρια βρήκε τη νέα του ομάδα, με την Αλ Γουάσλ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να ανακοινώνει την πρόσληψη του Πορτογάλου προπονητή.

Ο 55χρονος τεχνικός επιστρέφει έτσι στην αραβική χερσόνησο μετά από μία πενταετία, καθώς είχε εργαστεί εκεί και στο παρελθόν, καθοδηγώντας την Αλ Νασρ από τη Σαουδική Αραβία μεταξύ 2019 και 2020. Ο Βιτόρια αντικαθιστά τον Μεσούτ Μεράλ, που κάθισε στον πάγκο του συλλόγου για το προηγούμενο δίμηνο, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2027.

Η Αλ Γουάσλ θα γίνει η ενδέκατη ομάδα στην καριέρα του έμπειρου τεχνικού, καθώς πέραν της Αλ Νασρ και του Τριφυλλιού, ο Βιτόρια έχει δουλέψει επίσης σε Βιλαφρανκένσε, Μπενφίκα Τζούνιορς, Φατίμα, Πάκος Φερέιρα, Γκιμαράες, Μπενφίκα, Σπαρτάκ Μόσχας και εθνική Αιγύπτου.