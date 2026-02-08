Απίστευτο και όμως αληθινό: Ποδοσφαιριστής στην Ισπανία σκόραρε, έβαλε αυτογκόλ και αποβλήθηκε στο ντεμπούτο του!
Ένα τρομερό σκηνικό έλαβε χώρα στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη δεύτερη κατηγορία της χώρας στον αγώνα της Σαραγόσα κόντρα στην Εϊμπάρ. Για την ακρίβεια, ο Ζαβάντ Ελ Γιαμίκ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής με όλη την έννοια της λέξης.
Ο 33χρονος Μαροκινός στόπερ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τον ισπανικό σύλλογο και παρότι στο 26ο λεπτό συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο, ανοίγοντας το σκορ, στη συνέχεια όλα πήγαν... λάθος.
Jawad El Yamiq did EVERYTHING in his Zaragoza debut 😭— 532off (@532off) February 7, 2026
A goal, an own goal… and a red card 😮🔥 pic.twitter.com/E8PCEoPndT
Αρχικά στο 55' στέλνει άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσια (1-1) για την Είμπάρ και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για χτύπημα εκτός φάσης αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες μέχρι το φινάλε.
Άξιο αναφοράς είναι το καλοκαίρι του 2023, ο διεθνής Μαροκινός αμυντικός είχε ακουστεί έντονα για τον Παναθηναϊκό χωρίς ωστόσο να πάρει σάρκα και οστά το ενδιαφέρον του «τριφυλλιού».
