Φάφε και Τορέενσε κοντράρονται απόψε σε ένα από τα πιο ενδιαφέρονται ματς ημιτελικών Κυπέλλου που έχουν δει οι Πορτογάλοι.

Ρίχνοντας μια ματιά στο πρόγραμμα της ημέρας, πιθανότατα η αναμέτρηση της Φάφε με την Τορέενσε περνάει εντελώς απαρατήρητη. «Χαμηλές κατηγορίες Πορτογαλίας», θα σκεφτεί ευλόγως κανείς. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει και το διακύβευμα είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο, καθώς η εν λόγω αναμέτρηση είναι το πρώτο σκέλος των διπλών αγώνων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου!

Η μεν Φάφε, μετέχει στη Γ' κατηγορία, η δε Τορέενσε, στη Β', με το Taca de Portugal να έχει δεδομένα ομάδα εκτός Primeira Liga στον τελικό, κάτι που θα συμβεί για έβδομη φορά στην ιστορία του θεσμού. Τις προηγούμενες έξι, μονάχα μία φορά έφτασε ως εκεί σύλλογος της τρίτης κατηγορίας, με τη Λεϊσόες να το πράττει το 2002 αλλά να ηττάται 1-0 από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Στον πάγκο των... μικρών, βρισκόταν ο νεολαίος τότε, Κάρλος Καρβαλιάλ, ενώ σε εκείνο των Λιονταριών, ο Λάζλο Μπόλονι!

Στην πορεία της μέχρι εδώ, η Φάφε ξεπέρασε τα εμπόδια των Οριεντάλ, Μορεϊρένσε, Λουζιτάνο Εβόρα, Αρούκα και Μπράγκα, δηλαδή 3/5 ομάδες των... σαλονιών, με την Τορέενσε από τη μεριά της να αποκλείει κατά σειρά της Κορέλια, Ολιβεϊρένσε, Λουζιτάνια Λουρόσα, Κάζα Πία και Λεϊρία, έχοντας ένα μονοπάτι σαφώς πιο βατό. Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι στο ρόστερ της, βρίσκει κανείς τον Τζακ Ιπαλίμπο, που τη σεζόν 2023/24, είχε περάσει από την Κηφισιά!

Απόψε στις 22:15 λοιπόν, οι δύο ομάδες θα ψάξουν το βήμα πρόκρισης, με τη ρεβάνς να διεξάγεται... 2,5 μήνες αργότερα, στις 21 Απριλίου! Το Estadio Municipal de Fafe αναμένεται να είναι γεμάτο, με διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν πως οι γηπεδούχοι θα δίνουν δωρεάν αδιάβροχα λόγω της βροχής που αναμένεται να πέσει στην περιοχή την ώρα του αγώνα...

Αντίπαλος στον μεγάλο τελικό της 24ης Μαΐου, θα είναι είτε η Πόρτο, που έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στα ημιτελικά, είτε μία εκ των Σπόρτινγκ Λισαβόνας ή AVS, που θα αναμετρηθούν αύριο για τα προημιτελικά. Θεωρητικά, όποια ομάδα επιβιώσει από αυτό το μονοπάτι θα έχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τίτλο, απέναντι σε έναν σύλλογο χαμηλότερης κατηγορίας. Ωστόσο, το Κύπελλο είναι ο θεσμός των εκπλήξεων και η δίψα των Φάφε και Τορέενσε, τεράστια και ικανή για τα πάντα!