Ο Αντώνης Τσιφτσής για ένα ακόμα ντέρμπι την τρέχουσα σεζόν κράτησε το μηδέν για τον ΠΑΟΚ.

Μία ομάδα χωρίς ικανό τερματοφύλακα μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα; Μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό; Ασφαλώς και όχι. Ο ΠΑΟΚ έχει την ευτυχία να διαθέτει όχι έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα, τον Γίρι Παβλένκα, αλλά δύο. Ο Αντώνης Τσιφτσής φώναξε παρών στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπως και σε όλες τις μεγάλες μάχες της σεζόν.

Ένα παιδί που μπήκε φέτος στη ζωή του ΠΑΟΚ για τα καλά. Αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024, μετά το πρωτάθλημα, αλλά ένα πρόβλημα στη βουβωνική χώρα τον άφησε εκτός για πολλούς μήνες. Την περασμένη περίοδο ο Γιαννιτσιώτης γκολκίπερ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Δικέφαλο έως το 2028, έπαιξε σε μόλις δύο ματς. Φέτος, εξαιτίας και διάφορων τραυματισμών του Παβλένκα, αλλά και στο πλαίσιο διαχείρισης που κάνει ο Ραζβάν Λουτσέσκου, έχει 23 συμμετοχές.

Στο Φάληρο έφτασε τα 25 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ στην καριέρα του. Ένας τερματοφύλακας ικανός και με τη μπάλα στα πόδια, που φέτος κατά μία περίεργη σύμπτωση ήταν παρών σε όλες τις μεγάλες μάχες του ΠΑΟΚ. Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό χρειάστηκε να επέμβει δύο φορές. Στέρησε το γκολ σε δύο περιπτώσεις από τον εκτελεστή των Πειραιωτών, τον Ελ Καμπί και ήταν κι αυτός ένας σημαντικός λόγος που ο ΠΑΟΚ έμεινε όρθιος σε μία δύσκολη έδρα.

Ο 26χρονος (21/7/99) τερματοφύλακας από τα 25 ματς που αγωνίστηκε με τον ΠΑΟΚ στα 14 δεν δέχθηκε γκολ. Κι αν στα ματς με μικρότερης δυναμικής ομάδας είναι λογικό, δεν είναι και το πιο εύκολο να το πραγματοποιείς σε ντέρμπι.

Παρών σε 5 ντέρμπι

Ο Τσιφτσής αγωνίστηκε φέτος σε 5 από τα 6 ντέρμπι ανάμεσα στις ομάδες του Big 4. Στα δύο τα έκανε ως αλλαγή. Μπήκε στη θέση του Παβλένκα, που τραυματίστηκε στα ντέρμπι με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Ήταν βασικός με την ΑΕΚ εκτός, τον Παναθηναϊκό εκτός και το βράδυ της Κυριακής με τον Ολυμπιακό.

Στα 4 από τα 5 ντέρμπι δεν δέχθηκε γκολ. Στο μοναδικό που δέχθηκε ήταν και αυτό στο οποίο ηττήθηκε ο ΠΑΟΚ. Με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με 2-1. Με τον Ολυμπιακό να θυμίσουμε ότι μπήκε στο ματς με το σκορ στο 0-1 και με τον ίδιο να ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ έφτασε στην ανατροπή.

Αναλυτικά τα ντέρμπι του Τσιφτσή στη Super League:

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0

Ο Τσιφτσής στο Κύπελλο

Ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος πριν λίγο καιρό έζησε την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του με τη γέννηση του παιδιού του, ήταν σημαντικός και στο Κύπελλο. Ήταν βασικός στο 2-0 επί του Ολυμπιακού τον Γενάρη στο Φάληρο.

Ήταν παρών στη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 1-0 στη Λεωφόρο. Ένα ματς, όπου έκανε μία εντυπωσιακή απόκρουση, με το σκορ στο 0-1, σε κεφαλιά του Τετέι. Φυσικά αγωνίστηκε και στη ρεβάνς με το τριφύλλι στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 και προκρίθηκε στον τελικό. Αν προσθέσουμε, λοιπόν και το Κύπελλο, ο Τσιφτσής ήταν παρών στα 8 από τα 9 ντέρμπι και στα 7 δεν δέχθηκε γκολ!

Στο ντέρμπι με την ΑΕΚ εκτός στον πρώτο γύρο, με το αποτέλεσμα στο 0-0, είχε θαυμάσια απόκρουση σε κεφαλιά του Βίντα και δεν νικήθηκε σε μία μονομαχία με τον Γιόβιτς. Φυσικά, παράσημο για τον Τσιφτσή ήταν και η συμμετοχή στο 2-0 επί της Μπέτις στην Τούμπα, όπου κι εκεί ήταν σταθερός με εξαιρετικές επεμβάσεις.

Αντίθετα, δεν μπόρεσε να κρατήσει το μηδέν με τη Θέλτα, αλλά κι εκεί στο πρώτο ημίχρονο είχε μία εκπληκτική διπλή απόκρουση. Ένα ακόμα ματς, όπου όσο κι αν φαίνεται περίεργο, ήταν καθοριστικός είναι η νίκη επί της Λιλ με 4-3. Δέχθηκε τρία γκολ, αλλά είχε αρκετές επεμβάσεις για να έρθει το σπουδαίο διπλό του ΠΑΟΚ.