Ο Καρέτσας… μάγεψε ξανά με το γκολ που σκόραρε για την Γκενκ και έκανε τη Marca να τον συγκρίνει με τον Μέσι!

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν πρωταγωνιστής της Γκενκ στη νίκη 2-1 επί της Μάλμε στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, με ένα γκολ που κέρδισε τις εντυπώσεις και έκανε την Marca να στάξει μέλι για εκείνον.

Στο 82ο λεπτό, ο 18χρονος διεθνής που πέρασε ως αλλαγή στο ματς εκτέλεσε ένα απίθανο σουτ από το ύψος της περιοχής, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του. Η εκτέλεση θύμισε τον Λιονέλ Μέσι, με πολλούς να τον αποκαλούν «μάγο» για την ακρίβεια και τη φαντασία του. Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα το γκολ του Καρέτσα έχει πολλές ομοιότητες με εκείνο του Αργεντίνου σταρ κόντρα στη Μπέτις στο Βιγιαμαρίν την σεζον 2018-19, όχι μόνο στον τρόπο εκτέλεσης αλλά και στην ανάπτυξη της φάσης.

Η ισπανική Marca έξηρε τον 18χρονο και τον χαρακτήρισε χαρακτηριστικά: «ο στρουμφ της Γκενκ που μιμήθηκε τον Μέσι στο Europa League», αποθεώνοντας την εμφάνισή του και υπογραμμίζοντας το τεράστιο ταλέντο του.

Από το ντεμπούτο του τον Μάιο του 2024, σε ηλικία μόλις 16 ετών, ο Καρέτσας έχει ήδη αγωνιστεί σε 75 παιχνίδια, με 6 γκολ και 17 ασίστ, και το όνομά του βρίσκεται στο ραντάρ κορυφαίων συλλόγων όπως η Μίλαν, η Ντόρτμουντ, η Τσέλσι και η Μπάγερν.

«Είναι πάντα δύσκολο όταν θέλουν να σε κάνουν τον επόμενο Μέσι. Ο ‘Kos’ μπήκε στο προσκήνιο στα 16 του», δήλωσε ο Θόρστεν Φινκ, προπονητής της Γκενκ, υπενθυμίζοντας ότι ο Καρέτσας έγινε ο τέταρτος νεότερος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου που έκανε ντεμπούτο, μπροστά από παίκτες όπως ο Τιμπό Κουρτουά και ο Κέβιν Ντε Μπρόινε.