Ο Ζοάο Φερέιρα της Σεντ Ετιέν θα μείνει εκτός μάχης για δύο μήνες λόγω κατάγματος στο χέρι που αποκόμισε λόγω... νεύρων μετά από κόκκινη κάρτα που δέχτηκε!

Όταν ο -επερχόμενος- Φιλίπ Μοντανιέ είδε τον Ζοάο Φερέιρα να αποβάλλεται στο ματς με την Μπουλόν, σκέφτηκε ότι θα στερηθεί των υπηρεσιών του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή για το επόμενο ματς της Σεντ Ετιέν.

Ωστόσο, ο 24χρονος μπακ θα μείνει για πολύ περισσότερο καιρό εκτός μάχης, καθώς αποχωρώντας για τα αποδυτήρια έριξε μπουνιά στον τοίχο από τα νεύρα του, με αποτέλεσμα να σπάσει το χέρι του! Ο Φερέιρα υποβλήθηκε εν συνεχεία σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να διορθωθεί η ζημιά, με την επιστροφή του να τοποθετείται γύρω στον Απρίλιο.

Ένα σοβαρό πλήγμα για τους Πράσινους, που προσπαθούν να επιστρέψουν στα σαλόνια της Ligue 1 αλλά μετά την ήττα τους από την Μπουλόν, είναι πέμπτοι στη βαθμολογία της Ligue 2 και οριακά εντός playoffs, καθώς και στο -4 από την απευθείας άνοδο.