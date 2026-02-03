Ο Κριστιάνο φαίνεται πως το έχει πάρει απόφαση να αποχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία, μιας και το PIF φαίνεται να είναι... απέναντι στην Αλ Νασρ.

Η μεταγραφή του Καρίμ Μπενζεμά από την Αλ Ιτιχάντ στην Αλ Χιλάλ ήταν η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Ο Ρονάλντο επιμένει ότι το PIF εμποδίζει τις μεταγραφές της Αλ Νασρ για να αποτρέψει την κατάκτηση του τίτλου. Να σημειωθεί ότι μετά από 19 αγωνιστικές, μόνο ένας βαθμός χωρίζει την Αλ Νασρ (46) από την Αλ Χιλάλ (47), που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Πορτογάλος διεθνής εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα να εγκαταλείψει τη Σαουδική Αραβία τον Ιούνιο, καθώς αισθάνεται ότι δεν έχει λάβει τον σεβασμό που του αξίζει για τον ρόλο του στην ανάπτυξη του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και την ανάδειξη του αθλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, είχε αποδεχθεί τον ρόλο του πρεσβευτή για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2034, που θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία, για να δώσει μεγαλύτερη προβολή στη διοργάνωση.

Ο Ρονάλντο έχει συμβόλαιο έως το 2027 (με ανανέωση ύψους 200 εκατ. ευρώ ετησίως), αλλά διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης 50 εκατ. ευρώ που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει. Παρά τα σχεδόν 41 χρόνια του, δεν του λείπουν οι προτάσεις, με τις ΗΠΑ να θεωρούνται πιθανός προορισμός, ενώ δεν αποκλείεται και η επιστροφή στην Ευρώπη.

Στη Σαουδική Αραβία, ορισμένοι τον θεωρούν ήδη... παρελθόν. Ο δημοσιογράφος Adel Al-Mulhim έγραψε στο X: «Του υποσχέθηκαν, γι’ αυτό και ανανέωσε. Περίμενε τις υποσχέσεις, αλλά απογοητεύτηκε. Ευχαριστούμε, Φαινόμενο. Αντίο».

Η Αλ Νασρ φαίνεται να στηρίζει τον Ρονάλντο. Μετά τη νίκη επί της Αλ Ριάντ, η ομάδα έριξε «άκυρο» στην ενημέρωση των ΜΜΕ, εμποδίζοντας την πρόσβαση των παικτών στη μικτή ζώνη και χωρίς ο προπονητής Χόρχε Ζέσους να δώσει συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Σαουδικής Pro League, αυτή η κίνηση θα μπορούσε να κοστίσει στην ομάδα 6.700 ευρώ, ωστόσο υπήρχε κάτι σημαντικότερο σε παιχνίδι.