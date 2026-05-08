Το τρολάρισμα των οπαδών της Αλ Σαμπάμπ στον Ρονάλντο και η απίθανη αντίδραση του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε αποδέκτης «πυρών» από τους οπαδούς της Αλ Σαμπάμπ, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να ανταποδίδει με πολλή διάθεση και χιούμορ.

Η Αλ Νασρ επικράτησε με 4-2 εκτός έδρας της Αλ Σαμπάμπ, χάρη στην εκπληκτική έμφανιση του Ζοάο Φέλιξ που πέτυχε τρια γκολ και έκανε ένα μεγάλο βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου στη Σαουδική Αραβία.

Πέρα από τον νεαρό επιθετικό, ο οποίος ήταν ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της βραδιάς και ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε το στίγμα του, καθώς πέτυχε το τέταρτο γκολ της ομάδας του, φτάνοντας συνολικά στα 971 τέρματα καριέρας.

To highlight όμως της αναμέτρησης, ήταν το τρολάρισμα των οπαδών των γηπεδούχων προς τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, αλλά και η αντίδραση του. Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού, οι φίλαθλοι της Αλ Σαμπάμπ άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Λιονέλ Μέσι, με τον ίδιο να φαίνεται πως το... απολάμβανε, καθώς κινούσε τα χέρια του σαν άλλος «μαέστρος», δίνοντας τον ρυθμό του συνθήματος.