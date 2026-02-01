Η Βικτόρια Πλζεν, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-offs του Europa League, έφυγε με το διπλό (2-0) από την έδρα της Κάρβινα με ντοπιέτα του Βισίνσκι.

Η Βικτόρια Πλζεν συνεχίζει την πολύ καλή της πορεία στο τσέχικο πρωτάθλημα, καθώς νίκησε με 2-0 εκτός έδρας την Κάρβινα και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Χίσκι έχει μπει δυναμικά στο 2026, προκρίθηκε στη νοκ-άουτ φάση και σημείωσε τη δεύτερη σερί της νίκη. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Βισίνσκι, ο οποίος με δύο δικά του τέρματα έβαλε την υπογραφή του στο τρίποντο της ομάδας. Οι γηπεδούχοι είχαν τις ευκαιρίες στο α' μέρος αλλά δεν τις μετουσίωσαν σε γκολ. Αντιθέτως η Πλζεν ήταν αρκετά αποτελεσματική. Στο 19' ο 22χρνος Τσέχος πήρε την πάσα του Σερβ και άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Στο 60' χτύπησε ξανά, αφού είδε εκτός εστίας τον αντίπαλο τερματοφύλακα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με λόμπα διαμορφώνοντας το 2-0.

Θυμίζουμε ότι η τσέχικη ομάδα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-offs του Europa League, ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο ΟΑΚΑ στις 19/2 και ο δεύτερος στις 26/2 στην έδρα της Πλζεν.